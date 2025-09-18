Pakistan dan Arab Saudi meterai pakatan pertahanan bersama

NEW DELHI: Pakistan dan Arab Saudi pada Rabu memeterai perjanjian pertahanan bagi memperkukuh kerjasama keselamatan yang telah lama terjalin antara kedua-dua negara.

“Perjanjian Pertahanan Strategik Bersama” itu ditandatangani Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Riyadh, menurut kenyataan bersama.

Perjanjian itu dibina atas asas perkongsian bersejarah hampir lapan dead, berkongsi kepentingan strategik serta hubungan ketenteraan yang rapat antara kedua-dua negara.

Menurut kenyataan itu, pakatan itu “mencerminkan komitmen bersama kedua-dua negara” untuk memperkukuh keselamatan serta “memperkukuh pencegahan bersama terhadap sebarang bentuk pencerobohan.”

Pakistan dan Arab Saudi turut menegaskan komitmen mereka terhadap keselamatan serantau serta keamanan dunia- BERNAMA