Parlimen Ke-15 tangguh mesyuarat, lulus 19 rang undang-undang dan RMK13

KUALA LUMPUR: Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Ke-15 yang bermula 21 Julai lepas ditangguhkan hari ini, menyaksikan 19 rang undang-undang serta Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK13) diluluskan.

Yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata turut diluluskan usul Laporan Ketua Audit Negara 2/2025 dan usul Laporan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) 2023, selain tiga penerangan menteri dan empat penerangan Jawatankuasa Pilihan Khas dibentangkan.

Dewan Rakyat meluluskan pindaan terhadap Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat bagi meningkatkan akauntabiliti badan eksekutif kepada Dewan Rakyat manakala Jawatankuasa Pilihan Khas dinaik taraf sebagai Jawatankuasa Pilihan Tetap.

Johari berharap Ahli-Ahli Parlimen dapat berkongsi pengetahuan, pengalaman dan amalan terbaik sempena Perhimpunan Agung Antara Parlimen ASEAN Ke-46 (AIPA) yang diadakan dari 17 hingga 22 September ini.

Beliau berkata Perhimpunan Agung AIPA akan menghimpunkan Ahli Parlimen dari rantau ASEAN merupakan platform terbaik untuk memperkukuh kerjasama serantau terutama dalam bidang legislatif.

Persidangan dewan kemudian ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan diumumkan kelak. – Bernama