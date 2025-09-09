Penganggur didakwa pandu bahaya sebabkan kematian remaja 18 tahun

SEREMBAN: Seorang penganggur telah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret di sini atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian seorang remaja berusia 18 tahun bulan lepas.

R. Puvarasan yang berusia 28 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nurul Saqinah Rosli.

Mengikut pertuduhan, tertuduh memandu kereta jenis Mercedes-Benz secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian Che Wan Muhammad Aqif Mustaqim Che Faizal di Jalan Temiang pada 6 Ogos lepas.

Kejadian tersebut berlaku pada kira-kira jam 6.35 pagi di lokasi yang sama mengikut butiran pertuduhan yang dibacakan di mahkamah.

Dia didakwa mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman penjara minimum lima tahun dan maksimum 10 tahun.

Hukuman tersebut juga termasuk denda tidak kurang RM20,000 dan maksimum RM50,000 sekiranya disabitkan kesalahan.

Tertuduh juga berhadapan dengan kemungkinan hilang kelayakan memegang lesen memandu selama tempoh tidak lebih lima tahun dari tarikh sabitan.

Timbalan Pendakwa Raya P. Rubini menawarkan jaminan sebanyak RM20,000 untuk tertuduh dalam perbicaraan kes ini.

Peguam P. S. Tamil Arsoo yang mewakili tertuduh merayu jaminan minimum atas alasan anak guamnya tidak bekerja.

Beliau juga memaklumkan mahkamah bahawa ibu tertuduh merupakan seorang ibu tunggal yang menanggung keluarga.

Mahkamah kemudiannya menetapkan jaminan sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin untuk pembebasan tertuduh.

Tarikh sebutan semula kes telah ditetapkan pada 6 November ini untuk perbicaraan selanjutnya. – Bernama