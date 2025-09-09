Pengasas bersama MYAirline diarah pulangkan lebih RM8 juta kepada pelabur

KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi mengarahkan pengasas bersama MYAirline Sdn Bhd dan empat syarikat berkaitan memulangkan lebih RM8 juta kepada 15 pelabur.

Datuk Allan Goh Hwan Hua dan syarikat-syarikat tersebut didapati gagal membayar penebusan bulanan serta pulangan pembiayaan pelaburan seperti dijanjikan.

Hakim Leong Wai Hong membuat keputusan tersebut setelah plaintif berjaya membuktikan tuntutan mereka berdasarkan imbangan kebarangkalian.

Mahkamah memerintahkan defendan memulangkan sebanyak RM7.61 juta dan SGD170,000 kepada kesemua pelabur yang terjejas.

Defendan juga diarahkan membayar kos mahkamah berjumlah RM100,000 secara bersama atau berasingan.

Goh dan empat syarikat defendan ialah I-Serve Online Mall Sdn Bhd, Bright Moon Venture PLT, QA Smart Partnership PLT dan Trillion Cove Holdings Bhd.

Plaintif yang berusia antara 58 hingga 74 tahun mendakwa defendan gagal membuat pembayaran dari November 2021 hingga Jun 2022.

Mereka telah menghantar surat tuntutan melalui peguam tetapi tidak menerima sebarang pembayaran daripada defendan.

Plaintif menamakan Goh sebagai pengasas bersama dan pemegang saham terbesar MYAirline Sdn Bhd.

Keempat-empat syarikat didakwa melanggar kewajipan fidusiari mereka terhadap pelabur.

Defendan juga hendaklah bertanggungjawab secara peribadi atas kerugian yang dialami oleh semua plaintif.

Mereka mendakwa Goh memberikan jaminan bahawa isu I-Serve Online Mall tidak akan menjejaskan pulangan bulanan pelabur.

Semua syarikat defendan diserbu oleh Bank Negara Malaysia pada 11 November 2021.

Perintah pembekuan dikeluarkan terhadap semua syarikat terbabit berikutan serbuan tersebut.

Plaintif menuntut pembayaran balik harga langganan serta tunggakan penebusan bulanan.

Mereka juga menuntut faedah tahunan sebanyak 5% ke atas mana-mana jumlah penghakiman yang diberikan. – Bernama