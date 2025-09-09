Penghantar barang dan mekanik didenda RM6,000 kerana curi kabel Telekom Malaysia

KANGAR: Seorang penghantar barang dan seorang mekanik telah didenda RM6,000 oleh Mahkamah Majistret di sini hari ini selepas mengaku bersalah atas pertuduhan mencuri kabel Telekom Malaysia.

Majistret Ana Rozana Mohd Nor turut memerintahkan kedua-dua tertuduh menjalani hukuman penjara 12 bulan sekiranya mereka gagal membayar denda tersebut.

Penghantar barang Mohamad Firdaus Maula Mohd Rodzhi berumur 32 tahun dan mekanik Mohammad Hasrul Akmal Roslan berumur 28 tahun didakwa bersama seorang lagi suspek yang masih bebas.

Kesalahan mereka berlaku di Lorong Maju 3, Taman Kemajuan di sini pada jam 3.31 pagi, 6 September lepas dengan mencuri kabel berwarna hitam milik Telekom Malaysia.

Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan.

Hukuman maksimum bagi kesalahan ini ialah penjara tujuh tahun atau denda atau kedua-dua sekali jika disabitkan kesalahan.

Timbalan Pendakwa Raya Natasha Azmi mengendalikan pendakwaan bagi kes ini.

Mohamad Firdaus Maula diwakili oleh Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan Nur Ayuni Ahmad.

Mohammad Hasrul Akmal pula diwakili oleh Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan Muhamad Amirul Mansor. – Bernama