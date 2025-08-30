Pengiran Aidil, Zaidatul Husniah juara acara 200m Terbuka Malaysia 2025

KANGAR: Alet muda negara Pengiran Aidil Auf Hajam dan ratu pecut kebangsaan Zaidatul Husniah Zulkifli mengungguli acara 200 meter (m) lelaki dan wanita pada hari kedua Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2025 di Stadium Tuanku Syed Putra di sini, hari ini.

Pengiran Aidil, 20, yang mewakili Sabah, menamatkan larian dengan catatan 21.42 saat(s) untuk meraih emas, menewaskan pelari Singapura, Praharsh Ryan (21.57s), manakala wakil Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, Reeva Kua Man Hong di tempat ketiga (21.88s).

Bagi acara wanita, Zaidatul Husniah, 32, mewakili Kedah, muncul juara dengan catatan 24.57s, meninggalkan wakil Sabah, Siti Norjahera Beliamor (25.54s) di tempat kedua, dan Adriana Shahryll Nizam dari Negeri Sembilan di tempat ketiga (26.09s).

Pengiran Aidil berkata kemenangannya hari ini menepati sasaran peribadi biarpun gagal memperbaharui rekod terbaik 21.21s yang dilakukan pada Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) Universiti Siri 1 2025 di Kompleks Sukan Kluang, Johor, April lepas.

“Catatan hari ini tetap memuaskan, walaupun tidak dapat perbaharui rekod peribadi,” katanya.

Sementara itu, Zaidatul Husniah yang turut menjuarai acara 100m semalam, tetap berpuas hati dengan persembahannya biarpun mengakui catatan kali ini tidak begitu memberangsangkan.

“Saya gembira kerana dapat menamatkan saingan dan pada masa sama memberi peluang kepada pelari muda seperti Siti Norjahera (16 tahun) untuk meraih pengalaman,” katanya.

Kejohanan yang berakhir esok itu menyaksikan penyertaan 658 atlet daripada 19 pasukan tempatan dan 10 negara luar termasuk Algeria, China, Jepun, Nepal, Thailand, Sri Lanka dan Filipina. – Bernama