Peruntukan RM7.9 bilion untuk TVET lahirkan tenaga mahir tempatan

IPOH: Kerajaan komited melahirkan sumber tenaga mahir tempatan yang mencukupi melalui Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional Negara.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan terima kasih atas pengumuman peruntukan RM7.9 bilion oleh Perdana Menteri untuk program TVET di seluruh negara.

Beliau berazam memperkukuh modul pendidikan TVET berasaskan teknologi terkini seperti robotik dan kecerdasan buatan bagi memenuhi kehendak pasaran pelaburan langsung asing.

“Kita tidak mahu tenaga mahir ini datang daripada pekerja asing sebaliknya mesti 100 peratus rakyat Malaysia yang mendapat latihan TVET,” katanya selepas merasmikan Ekspo TVET@KKDW 2025.

Kerajaan turut membuka peluang kepada pelajar pondok dan tahfiz untuk melanjutkan pengajian di rangkaian universiti teknikal Malaysia.

Peruntukan RM7.9 bilion itu termasuk RM45 juta untuk Majlis TVET Negara dan RM1.3 bilion untuk institut TVET di bawah Kementerian Pendidikan.

Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah merupakan pemacu utama agenda TVET negara dengan rangkaian 281 institusi TVET di Malaysia.

Kadar kebolehpasaran graduan TVET kini mencecah 95.1 peratus manakala di kolej vokasional melonjak antara 97.6 hingga 98.7 peratus.

Lebih 53.5 peratus pelajar lepasan sekolah memilih aliran TVET sebagai laluan pendidikan mereka pada tahun 2024.

Sebanyak 442 pelatih teknousahawan telah dilahirkan melalui TVET MARA dengan jualan terkumpul mencecah RM119.88 juta.

GIATMARA berjaya melahirkan 50 usahawan berstatus jutawan dan disasarkan 50 lagi menjelang tahun 2030.

Malaysia muncul juara WorldSkills ASEAN 2025 di Manila dengan meraih 13 pingat emas empat perak dan tiga gangsa.

Ahmad Zahid meletakkan sasaran sekurang-kurangnya 15 pingat emas untuk WorldSkills Asia 2025 di Chinese Taipei.

Beliau menyatakan visinya bahawa kemahiran merupakan mata wang baharu negara yang menentukan kedudukan Malaysia di pentas dunia.

Ekspo TVET@KKDW 2025 berlangsung dari 10 hingga 12 Oktober di Ipoh Convention Centre dengan tema TVET Masa Depan.

Edisi ketujuh ekspo ini menghimpunkan lapan agensi utama di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah.

Penganjuran ekspo ini merupakan wahana pemerkasaan TVET nasional dengan pelbagai aktiviti interaktif. – Bernama