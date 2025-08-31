PM Anwar mulakan lawatan ke China hari ini, perkukuh hubungan dua negara - Fahmi

PUTRAJAYA: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berlepas ke China pagi tadi untuk memulakan lawatan kerja empat hari bertujuan memperkukuh hubungan Malaysia–China.

Dalam lawatan hingga 3 Sept atas undangan Presiden Xi Jinping itu, Anwar akan menghadiri Sidang Kemuncak Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) dan majlis memperingati ulang tahun ke-80 kemenangan perang rakyat China menentang pencerobohan Jepun dan Perang Anti-Fasis Dunia.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata program lawatan Perdana Menteri itu akan membawa beliau ke beberapa lokasi di seluruh China, dengan kemuncaknya ialah perarakan ketenteraan Hari Kemenangan pada 3 Sept.

“Perdana Menteri berlepas kira-kira pukul 11 pagi tadi untuk menghadiri beberapa program di lokasi berbeza di China.

“Kemuncaknya adalah di Beijing, 3 Sept ini. Beliau telah mengunjungi China beberapa kali sebelum ini, tetapi lawatan kali ini ialah detik yang amat penting kerana kita mahu memperkukuh hubungan dua hala, khususnya selepas sambutan Hari Kebangsaan kita dan juga bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan China,“ katanya kepada pemberita selepas menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di sini hari ini.

Fahmi yang juga Jurucakap Kerajaan MADANI berkata lawatan ini menzahirkan komitmen Malaysia untuk mempererat hubungan dengan rakan dagang terbesar negara.

Pada lawatan itu, Anwar akan diiringi isteri beliau Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail, Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hasan, Menteri Pengangkutan Anthony Loke, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz.

Pada Isnin, Perdana Menteri akan menghadiri Sidang Kemuncak SCO, satu penghormatan penting yang mencerminkan kepimpinan dan peranan Malaysia sebagai kuasa serantau dalam mempromosikan kerjasama dan kestabilan global.

Beliau akan menjadi pemimpin Malaysia pertama diundang ke sidang kemuncak peringkat tinggi itu, dan akan menyampaikan ucapan pada SCO Plus Summit pada 1 Sept.

Sebagai Pengerusi ASEAN, penyertaan Malaysia mencerminkan komitmen negara untuk memperkukuh hubungan ASEAN–SCO dan mempromosikan peranan sebagai jambatan antara negara anggota ASEAN dengan SCO untuk meneroka kerjasama dalam sektor seperti ekonomi dan perdagangan.

Malaysia bukanlah negara pemerhati mahupun rakan dialog kepada SCO.

Di Beijing, Anwar dijadualkan mengadakan kunjungan hormat terhadap Presiden Xi, dan mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri Li Qiang untuk membincangkan kerjasama dua negara dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Li turut menjadi hos makan malam bagi meraikan Perdana Menteri dan delegasi di Rumah Tamu Negara Diaoyutai.

Di luar Sidang Kemuncak SCO, Anwar akan terlibat dalam perbincangan bersama dengan komuniti perniagaan Malaysia dan China.

China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia selama 16 tahun sejak 2009.

Jumlah dagangan antara dua negara dianggarkan bernilai RM484.12 bilion pada 2024, mewakili 16.8 peratus jumlah dagangan global Malaysia, iaitu RM2.879 trilion - BERNAMA