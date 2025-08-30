PNB diminta utamakan kepentingan nasional, Bumiputera dalam pelaburan Prolintas

KUALA LUMPUR: Permodalan Nasional Berhad (PNB) diminta meletakkan kepentingan nasional dan Bumiputera sebagai pertimbangan utama dalam membuat sebarang keputusan berhubung semakan strategik terhadap pelaburannya dalam kumpulan Projek Lintasan Kota Holdings Sdn Bhd (Prolintas).

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata selaku institusi yang diamanahkan untuk menjaga kepentingan nasional dan Bumiputera, PNB perlu mengekalkan peranan serta pegangan dalam aset-aset strategik negara.

“Proses semakan ini tidak wajar diteruskan sekiranya ia menjejaskan manfaat jangka panjang pemegang unit atau memberi kesan negatif kepada usaha PNB menyumbang kepada kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara,” kata Anwar yang juga Menteri Kewangan dalam satu kenyataan dikeluarkan di sini, petang ini.

Semalam, PNB mengesahkan terdapat perbincangan dengan beberapa pihak berkaitan aset lebuh rayanya di bawah Prolintas, namun proses berkenaan masih di peringkat awal dan belum ada sebarang keputusan dibuat berhubung perkara itu.

Sementara itu, PNB dalam satu kenyataan kepada Bernama berkata ia kini sedang menjalankan kajian strategik terhadap pelaburannya dalam Prolintas sebagai sebahagian daripada penilaian portfolio yang dijalankan secara berkala.

“Inisiatif ini bertujuan mengenal pasti peluang meningkatkan nilai jangka panjang untuk manfaat pemegang unit. Kajian itu merangkumi beberapa pilihan termasuk mengekalkan pemilikan aset tersebut atau membawa masuk rakan strategik,“ kata PNB. – Bernama