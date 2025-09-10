Program NILAM YADIM diperluas ke semua penjara Malaysia dalam dua tahun

GEORGE TOWN: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) menyasarkan program Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM) dilaksanakan di kesemua 42 penjara seluruh negara dalam tempoh dua tahun bagi memperkasakan amalan membaca dalam kalangan penghuni penjara.

Timbalan Yang Dipertua YADIM Prof Dr Adi Anuar Azmin berkata projek yayasan itu turut mendapat kerjasama Jabatan Penjara Malaysia dan ketika ini lima penjara sedang menjalankan program tersebut.

Projek perintis kini sedang dilaksanakan di Penjara Pulau Pinang sebagai penjara pertama dipilih kerana statusnya institusi paling lama di Malaysia dan seterusnya dijalankan di Penjara Seberang Perai, dekat sini serta Penjara Pokok Sena dan Penjara Sungai Petani di Kedah serta Penjara Johor Bahru di Johor.

Program NILAM adalah satu inisiatif masyarakat MADANI dan membawa mesej penting kepada prospek supaya mendekatkan diri dengan amalan membaca, menulis sinopsis serta menghayati nilai murni melalui bahan bacaan yang disediakan.

Setakat ini, YADIM telah menyalurkan kira-kira 1,500 naskhah buku di Penjara Pulau Pinang dengan kerjasama pegawai dan kakitangan penjara yang turut menyumbang bahan bacaan.

Program akan diperluas ke penjara lain dengan nisbah tiga kali ganda jumlah buku berbanding bilangan penghuni bagi memastikan akses bacaan mencukupi.

Program NILAM itu merupakan cadangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selaras dengan konsep MADANI yang menekankan kepada konsep membaca, membentuk nilai murni yang baik dan juga akhlak yang mulia.

YADIM mengadakan lawatan ke penjara setiap bulan untuk menyantuni penghuni dan maklum balas yang diterima menunjukkan kesan positif apabila ramai mula membaca buku-buku yang disediakan.

Ramai penghuni juga mula menulis termasuk menghasilkan karya berbentuk novel dan travelog berdasarkan pengalaman hidup mereka.

Pihak penjara turut memberikan peluang kepada kakitangan penjara, keluarga prospek atau orang ramai untuk menyumbang buku yang boleh diwakafkan demi manfaat penghuni Penjara Pulau Pinang.

Semua penghuni terlibat akan membaca buku yang disediakan, menyiapkan sinopsis dan membuat pembentangan ringkas kepada rakan-rakan prospek lain serta jawatankuasa penilai untuk dinilai.

Pada akhir program, penilaian akan dibuat berdasarkan kefahaman dan penghayatan terhadap bahan bacaan, prospek terbaik akan menerima penghargaan dan imbuhan daripada pihak YADIM sebagai galakan.

Pendekatan Penjara Pulau Pinang meletakkan buku di blok-blok penginapan penghuni, jadi setiap penghuni senang untuk dapatkan buku dan boleh baca dekat bilik dia atau ruang-ruang legar blok penempatan mereka. – Bernama