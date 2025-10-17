Program Usahawan Wira LTAT tingkat sosioekonomi veteran ATM

BUTTERWORTH: Inisiatif Kementerian Pertahanan melalui Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) memperkenalkan Program Usahawan Wira LTAT terbukti berkesan memperkasakan dan meningkatkan taraf sosioekonomi veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dalam bidang keusahawanan.

Timbalan Menteri Pertahanan Adly Zahari berkata program diperkenalkan tahun lepas berjaya melahirkan 29 usahawan veteran ATM bagi fasa pertama dengan peningkatan purata pendapatan 216% selain menunjukkan kemajuan ketara dalam aspek kewangan, kemahiran perniagaan dan daya saing pasaran.

Pencapaian itu membuktikan potensi besar dimiliki veteran ATM dalam dunia keusahawanan apabila diberikan peluang dan bimbingan yang tepat, mengambil kira lebih 60% golongan itu menyertai bidang tersebut selepas tamat perkhidmatan.

Melalui LTAT, kita menyediakan peluang untuk mereka meningkatkan pengetahuan, terutamanya tentang pengurusan kewangan, dunia perniagaan dan pelbagai aspek berkaitan keusahawanan dalam usaha membantu meningkatkan pendapatan seterusnya mencapai kelestarian kewangan jangka panjang.

Susulan kejayaan fasa pertama, kita akan meneruskan fasa kedua tahun ini melibatkan 35 usahawan veteran ATM baharu dengan kerjasama Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT).

Adly berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Graduasi dan Peluncuran Program Pemerkasaan Usahawan Wira Lembaga Tabung LTAT 2.0 bersempena Program Jelajah Wira LTAT 2025 di Pangkalan Udara Butterworth di sini hari ini.

Fasa baharu itu menggabungkan bimbingan digital dan fizikal selama enam bulan dengan tumpuan kepada literasi kewangan, inovasi dan akses pasaran bagi memperkukuh perusahaan veteran khususnya di wilayah utara melibatkan Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak.

Beliau berkata ia selaras dengan aspirasi Ekonomi MADANI dan GEAR-UP “Raise the Floor” yang menekankan pemerkasaan ekonomi rakyat secara inklusif.

Adly berkata semua usahawan terbabit menceburi pelbagai cabang perniagaan antaranya makanan dan minuman, peruncitan dan pembuatan.

Ketua Eksekutif LTAT Mohamad Ashraf Md Radzi berkata inisiatif Usahawan Wira merupakan manifestasi komitmen LTAT di bawah kerangka Ekonomi MADANI antaranya untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi seimbang melalui keusahawanan.

Kejayaan program ini membuktikan bahawa pemerkasaan ekonomi dan kemajuan sosial boleh bergerak seiring dalam satu ekosistem yang bersepadu. – Bernama