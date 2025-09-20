Proses tender LRT Pulau Pinang masih berjalan, tiada perubahan spesifikasi - Loke

BUTTERWORTH: Kementerian Pengangkutan menafikan dakwaan bahawa kontraktor yang terlibat dalam projek Transit Aliran Ringan (LRT) Laluan Mutiara diarah menyemak semula spesifikasi sistem tren elektrik (ET) kepada saiz yang lebih kecil.

Menteri Pengangkutan Anthony Loke menjelaskan bahawa dakwaan itu, seperti yang dilaporkan oleh portal berita, yang memetik sumber industri adalah tidak berasas kerana proses tender itu masih berjalan dan tiada kontrak diberikan.

“Tender belum diberikan dan kami masih dalam proses menilai penyerahan, jadi tiada isu menukar spesifikasi atau arahan diberikan kepada mana-mana pembida pada peringkat ini.

“Kenyataan itu hanyalah dakwaan. Apabila anda sebut ‘didakwa’, maka kita tidak perlu menjawab. Kami belum berikan apa-apa (tender) lagi,“ katanya kepada pemberita selepas majlis perasmian program Professional Advancement in Trucking and Haulage (PATH) di sini hari ini.

Loke turut memberikan jaminan bahawa penyertaan tempatan akan tetap menjadi sebahagian daripada proses perolehan termasuk pemasangan komponen tren.

Media melaporkan bahawa dalam notis untuk menyerahkan maklumat tambahan mengenai bidaan, Malaysia Rapid Transit Corporation Sdn Bhd (MRT Corp) memberitahu pembida supaya mengemukakan cadangan alternatif bagi menampung set ET yang bersaiz lebih kecil dengan keupayaan teknologi yang lebih rendah.

LRT Laluan Mutiara sepanjang 29.5 kilometer itu terdiri daripada 21 stesen strategik dan direka bentuk bagi meningkatkan kesalinghubungan antara Pulau Pinang dengan tanah besar, sekali gus mengurangkan kesesakan jalan raya dan meningkatkan kebolehcapaian - Bernama