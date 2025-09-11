Punca kematian Zara Qairina ditentukan melalui imbasan CT dan pemeriksaan klinikal

KOTA KINABALU: Pakar patologi forensik memberitahu Mahkamah Koroner bahawa punca kematian Zara Qairina Mahathir ditentukan melalui pemeriksaan klinikal dan imbasan CT yang dijalankan ketika mangsa masih bernyawa.

Dr Jessie Hiu yang berusia 58 tahun dan menjalankan bedah siasat memberi keterangan bahawa pemeriksaan itu turut mengetepikan kemungkinan kecederaan lain menyebabkan kematian remaja berusia 13 tahun itu.

Beliau menyatakan punca kematian ditentukan berdasarkan pemeriksaan klinikal dan imbasan CT yang dijalankan ketika remaja itu masih bernyawa serta penemuan bedah siasat yang menolak kemungkinan kecederaan lain sebagai punca kematian.

Dr Hiu memberitahu mahkamah bahawa otak mangsa didapati berada dalam keadaan pereputan lanjut semasa proses bedah siasat dijalankan pada 10 Ogos lepas.

Beliau menjelaskan tahap pereputan yang tinggi menjadikan proses menentukan punca kematian lebih rumit tetapi kecederaan pada tulang lazimnya masih boleh dikesan.

Pakar patologi yang berkhidmat di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Queen Elizabeth sejak 1998 itu memberi keterangan ketika disoal peguam Nurul Rafiqah Afdul Mutolip yang mewakili bapa Zara Qairina.

Dr Hiu menerangkan pereputan adalah proses berterusan yang menyebabkan tisu mereput sehingga hanya tinggal rangka dalam kes ini.

Beliau menegaskan tidak dapat menentukan punca sebenar kematian melalui bedah siasat kerana otak mangsa telah berada pada tahap pereputan lanjut.

Zara Qairina meninggal dunia pada 17 Julai di Hospital Queen Elizabeth setelah dimasukkan ke hospital sehari sebelumnya.

Mangsa ditemukan tidak sedarkan diri di longkang berhampiran asrama sekolahnya di Papar pada pukul 4 pagi sebelum kematiannya.

Jabatan Peguam Negara mengarahkan inkues dijalankan pada 13 Ogos selepas meneliti laporan siasatan yang dikemukakan pihak polis.

AGC mengeluarkan perintah untuk menggali semula kubur Zara Qairina pada 8 Ogos bagi membolehkan bedah siasat dilakukan.

Prosiding inkues di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan akan bersambung esok. – Bernama