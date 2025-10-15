Reformasi kewangan dan ketahanan iklim penting capai AIR2040

KUALA LUMPUR: Pelaksanaan reformasi kewangan segera dan pengukuhan daya tahan terhadap perubahan iklim dalam sektor air negara amat penting bagi mencapai matlamat agenda Transformasi Sektor Air 2040 (AIR2040).

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof menyatakan cabaran semasa perlu menjadi pemangkin kepada inovasi, reformasi dan kerjasama yang lebih kukuh merentasi sektor air.

Beliau menegaskan reformasi kewangan perlu menjadi keutamaan negara dengan mewujudkan rangka kerja pembiayaan yang adil dan mampan.

“Tarif perlu mencerminkan kos sebenar bekalan, di samping memastikan golongan rentan dilindungi melalui mekanisme sokongan yang telus dan bersasar.”

“Hanya menerusi kestabilan kewangan, syarikat utiliti boleh melabur semula, berinovasi dan membangunkan sektor air yang mampu memenuhi permintaan masa depan.”

Fadillah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata kemajuan Malaysia sebagai kuasa digital dan industri telah mendorong peningkatan permintaan air.

Beliau menggesa pendekatan bersepadu dan berasaskan data diguna pakai bagi menghubungkan perancangan air dengan pembangunan industri serta perlindungan alam sekitar.

“Strategi utama meliputi ramalan permintaan yang kukuh, penggunaan air secara cekap dan kepelbagaian sumber bekalan menerusi kitar semula air, penuaian air hujan, penyahmasinan dan pengurusan air bawah tanah.”

Bagi menangani tekanan iklim, Fadillah berkata Malaysia mengalami corak hujan tidak menentu, kemarau panjang serta banjir kerap yang mengganggu sistem bekalan.

Beliau menggesa pelaburan dalam ketahanan iklim dipertingkatkan termasuk melindungi kawasan tadahan air dan pemodenan infrastruktur.

“Usaha-usaha ini perlu disokong dengan mengintegrasikan pemeliharaan alam sekitar serta sistem amaran awal di setiap peringkat perancangan.”

Fadillah menekankan kejayaan AIR2040 memerlukan ekosistem kerjasama luas melibatkan pihak pengawal selia, utiliti, akademia dan pemain industri.

“Kerajaan menerusi PETRA kekal komited untuk menyediakan hala tuju dasar yang jelas serta menyokong kolaborasi dengan kerajaan negeri dan agensi di seluruh negara.” – Bernama