Sasaran pingat Sukan SEA Thailand 2025 akan diumum pada November

SEREMBAN: Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh menyatakan jumlah sasaran pingat bagi Sukan SEA Thailand 2025 akan diumumkan dengan lebih terperinci pada November ini.

Beliau menjelaskan sasaran pingat ditetapkan mengikut jumlah keseluruhan dan bukannya mengikut warna, berdasarkan saranan pakar daripada Nippon Sports Science University (NSSU) Jepun.

“Apa yang diumumkan, tiada lagi sasaran mengikut bilangan warna pingat (emas, perak dan gangsa), hanya ada pingat keseluruhan yang kita sasar,” katanya kepada pemberita selepas menghadiri Kejohanan Wushu Wanita ASEAN-China 2025.

Beliau menambah pendekatan ini adalah berdasarkan cadangan pakar NSSU yang bekerjasama dengan Majlis Sukan Negara (MSN) dan Institut Sukan Negara (ISN).

Ketua Pengarah MSN Jefri Ngadirin sebelum ini dilaporkan berkata Malaysia mempunyai peluang lebih baik berbanding edisi Kemboja pada 2023.

Beliau berkata Malaysia akan menghantar skuad terbaik pada Sukan SEA Thailand 2025 yang berlangsung dari 9 hingga 20 Disember ini.

Penyertaan ini berfungsi sebagai persiapan menghadapi Sukan SEA 2027 di Kuala Lumpur apabila negara menjadi tuan rumah.

Berkongsi perkembangan sukan di Negeri Sembilan, Hannah berkata setakat tahun ini, kos projek pembangunan termasuk infrastruktur sukan serta TVET berjumlah RM144 juta.

Beliau berkata daripada 15 projek yang terlibat, empat sudah siap, lima sedang dilaksanakan manakala enam lagi berada di peringkat prapelaksanaan.

“Setiap tahun, kementerian berusaha memastikan pembangunan infrastruktur itu dijalankan di setiap negeri,” katanya. – Bernama