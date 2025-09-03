Warga emas rugi RM563,560 jadi mangsa penipuan pelaburan dalam talian

BATU PAHAT: Seorang lelaki warga emas mengalami kerugian berjumlah RM563,560 selepas menjadi mangsa penipuan pelaburan tidak wujud yang diiklankan secara dalam talian.

Ketua Polis Daerah Batu Pahat ACP Shahrulanuar Mushaddat Abdullah Sani menyatakan lelaki berusia 73 tahun itu tertarik dengan iklan pelaburan di laman Facebook yang menawarkan pulangan tinggi pada 2 April lepas.

Mangsa kemudian berurusan dengan seorang lelaki tidak dikenali melalui aplikasi WhatsApp untuk melaksanakan transaksi kewangan.

Dia melakukan pemindahan wang secara berperingkat ke lima akaun bank berbeza dari 3 Jun hingga 24 Julai lepas dengan jumlah keseluruhan RM563,560.

Selepas memasukkan wang tersebut mangsa mendapati baki pelaburannya menunjukkan keuntungan berganda mencecah RM1,770,017.

Dia kemudian diminta membuat pembayaran tambahan untuk mengeluarkan wang keuntungan berkenaan tetapi enggan melakukannya.

Mangsa tidak menerima sebarang pulangan pelaburan seperti dijanjikan malah wang yang dilaburkan turut hilang terus.

Dia menyedari telah ditipu dan membuat laporan polis semalam mengenai insiden tersebut.

Kes ini kini disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan berkait penipuan. – Bernama