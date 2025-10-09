107 mangsa banjir masih di PPS Kedah ketika keadaan pulih

ALOR SETAR: Jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara di Kedah terus berkurangan susulan keadaan yang semakin pulih.

Seramai 107 orang daripada 32 keluarga masih berlindung di pusat pemindahan setakat pagi ini.

Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kedah Mejar Muhammad Suhaimi Mohd Zain berkata semua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Langgar di sini.

Pusat pemindahan itu telah dibuka sejak Ahad lepas untuk menampung mangsa banjir.

“Mangsa melibatkan penduduk Kampung Alor Raja, Makam Diraja, Limbong, Alor Setol, Pondok Haji Ahmad, Pokok Asam, Tanjung Inggeris, Alor Besar, Pagar Air dan Pondok Syeikh di Mukim Langgar dan Limbong,“ katanya dalam kenyataan hari ini.

Beliau berkata paras air di Sungai Janing, Padang Terap mencatat bacaan 26.21 meter, melebihi paras amaran 26 meter.

Sungai Pendang di Pendang pula merekodkan bacaan 2.34 meter, melebihi paras waspada 2.3 meter.

Keadaan ini menunjukkan bahawa walaupun jumlah mangsa berkurangan, beberapa kawasan masih berisiko banjir.

Pemantauan berterusan dilakukan terhadap paras air sungai untuk memastikan keselamatan penduduk setempat.

Angkatan Pertahanan Awam Malaysia terus memberikan bantuan dan sokongan kepada mangsa yang masih berada di pusat pemindahan. – Bernama