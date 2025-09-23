43 penjawat awam terima ganjaran lapor rasuah daripada SPRM

PUTRAJAYA: Seramai 43 penjawat awam daripada lima jabatan dan agensi kerajaan di seluruh negara akan menerima pengiktirafan serta ganjaran kerana tampil membuat aduan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berhubung pemberian atau penerimaan rasuah.

Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi) SPRM Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahaya berkata kesemua penerima turut menjalani Tapisan Keutuhan melalui Sistem Tapisan Keutuhan agensi antirasuah itu dan layak menerima ganjaran yang diluluskan dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM46,000.

Berdasarkan statistik semasa dari tahun 2012 hingga 2024, seramai 550 calon penerima telah diberi pengiktirafan dengan jumlah ganjaran bernilai RM1.14 juta.

Dalam tempoh tersebut, Polis Diraja Malaysia mendahului senarai penerima ganjaran seramai 386 orang diikuti Jabatan Imigresen Malaysia (48), Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (25), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (15) manakala selebihnya melibatkan agensi kerajaan lain.

Ahmad Khusairi mempengerusikan Mesyuarat Panel Penilaian Pengiktirafan Kepada Penjawat Awam yang Melaporkan Pemberian atau Penerimaan Rasuah Siri 14 Bil 1 Tahun 2025 di Ibu Pejabat SPRM di sini.

Beliau berkata mesyuarat itu diadakan untuk mengiktiraf penjawat awam yang menunjukkan integriti tinggi dengan melaporkan aktiviti rasuah ketika melaksanakan tugas.

Pengiktirafan ini bukan sahaja melambangkan penghargaan terhadap integriti penjawat awam malah menjadi dorongan serta contoh kepada penjawat awam lain.

Mesyuarat itu susulan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan pada 19 Ogos 2010 yang bersetuju pengiktirafan diberikan kepada penjawat awam yang melaporkan pemberian atau penerimaan rasuah.

Lanjutan daripada itu, Ketua Setiausaha Negara telah mengeluarkan Surat Pekeliling bertarikh 11 Mei 2011 berkaitan Garis Panduan Kepada Penjawat Awam Yang Melaporkan Pemberian atau Penerimaan Rasuah yang berkuat kuasa mulai 1 Jun 2011.

Antara kriteria utama yang melayakkan penjawat awam menerima pengiktirafan ialah mereka perlu memberi kerjasama penuh kepada pegawai SPRM yang menyiasat kes sehingga perbicaraan selesai termasuk hadir di mahkamah untuk memberikan keterangan, jika diperlukan.

Turut hadir Timbalan Ketua Bahagian Pendakwaan 1, Bahagian Pendakwaan Jabatan Peguam Negara Datuk Razali Che Ani, Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM Datuk Zainul Darus, Pengarah Bahagian Kewangan, Akaun dan Pembangunan SPRM Datuk Sukairi Samsudin, Timbalan Pengarah Bahagian Pengurusan Psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam Juwairiyah Jaafar dan Ketua Seksyen Bahagian Dasar Saraan dan Pengurusan Kementerian Kewangan Noor Rashida Abdul Rashid. – Bernama