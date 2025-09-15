Beberapa kawasan Pulau Pinang dilanda banjir kilat dan pokok tumbang

GEORGE TOWN: Hujan lebat awal pagi tadi disertai ribut petir menyebabkan beberapa kawasan di sekitar Balik Pulau, Jelutong dan Gelugor di sini dilanda banjir kilat.

Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Pulau Pinang John Sagun Francis berkata, keadaan yang berlarutan hampir dua jam dari 2.42 hingga 4.05 pagi itu turut mengakibatkan pokok tumbang, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan.

“Kawasan terjejas ialah Jalan Jelutong berhampiran Balai Polis Jelutong, Jalan Bukit Lama, Jalan Genting dan Jalan Sungai Nipah di Balik Pulau serta Jalan Kampung Kastam dekat Gelugor.

“Beberapa pokok tumbang merintangi jalan sehingga menghalang lalu lintas, malah ada yang menghempap tiang elektrik. Bagaimanapun kejadian tidak melibatkan mangsa dan paras banjir kilat yang dilaporkan juga tidak berada pada tahap bahaya,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Beliau berkata pasukan bomba digerakkan ke lokasi bagi melakukan pemantauan, mengalihkan pokok tumbang serta membersihkan kawasan terjejas bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya - BERNAMA