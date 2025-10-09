Dewan Rakyat lulus RUU Agensi Persendirian (Pindaan) 2025

KUALA LUMPUR: Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang Agensi Persendirian (Pindaan) 2025 untuk menambah baik proses pengeluaran dan pembaharuan lesen perniagaan agensi persendirian.

RUU itu diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas dibahaskan oleh 14 Ahli Parlimen daripada blok kerajaan dan pembangkang.

Pindaan kepada Akta Agensi Persendirian 1971 ini bertujuan memperkasakan kawal selia agensi persendirian yang menjalankan perniagaan kawalan keselamatan dan penyiasatan persendirian.

Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr Shamsul Anuar Nasarah menyatakan agensi persendirian diwajibkan mengutamakan penggajian pengawal keselamatan tempatan berbanding warga asing.

Berdasarkan data semasa, jumlah pengawal keselamatan tidak bersenjata adalah seramai 118,196 orang manakala pengawal keselamatan bersenjata berjumlah 4,826 orang.

Pengawal peribadi berjumlah 1,247 orang, penyiasat persendirian seramai 36 orang dan pengawal keselamatan depoh pula seramai 5,948 orang.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahawa pengambilan pengawal keselamatan warga tempatan adalah keutamaan sebelum mengambil warga asing.

Pengambilan warga asing hanya dibenarkan sekiranya terdapat kekurangan tenaga kerja tempatan dalam sektor tersebut.

Nisbah pengambilan pengawal keselamatan tempatan kepada pengawal keselamatan asing ditetapkan pada kadar 2:1 untuk memelihara peluang pekerjaan rakyat Malaysia.

Peranan agensi persendirian merangkumi perkhidmatan mengawal dan melindungi keselamatan individu atau harta yang berbeza dengan punca kuasa polis.

Seksyen 12 akta ini memperuntukkan kuasa Polis Diraja Malaysia untuk memasuki dan menggeledah premis agensi persendirian yang disyaki melakukan kesalahan.

Akta Agensi Persendirian 1971 tidak pernah dipinda sejak dikuatkuasakan dan langkah meminda undang-undang itu penting untuk kekal relevan dengan keperluan semasa.

Datuk Siti Zailah Mohd Yusoff menuntut supaya langkah pendigitalan yang dicadangkan dalam pindaan akta tersebut dilaksanakan dengan telus.

Beliau juga menekankan keperluan memastikan sistem dalaman kementerian untuk tadbir urus agensi persendirian tidak disalahgunakan.

Rodziah Ismail menyatakan keyakinan bahawa sistem digital ESIM mampu memperkukuh tadbir urus dan kecekapan sektor berkenaan.

Persidangan Dewan Rakyat akan bersambung esok. – Bernama