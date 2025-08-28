KANGAR: Generasi muda perlu menyeimbangkan kecemerlangan ilmu dengan keperibadian baik supaya mampu menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara.

Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail bertitah untuk itu pembinaan akhlak baik merupakan aspek penting bagi memupuk jati diri dalam kalangan pelajar bagi melengkapkan modal insan berkualiti dalam diri mereka.

“Saya berharap pembinaan akhlak yang baik perlulah diterapkan dengan gandingan bersama antara ibu bapa dan pihak sekolah.

“Pesanan ini juga saya tujukan kepada para pelajar di depan saya, teruskanlah berusaha menimba ilmu dan pengalaman, agar suatu hari nanti menjadi insan berguna kepada agama, bangsa dan negara,” titah baginda ketika berkenan merasmikan Hari Anugerah Cemerlang dan Hari Kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Derma sesi akademik 2025 di sini hari ini.

Sementara itu, Tuanku Syed Sirajuddin bertitah pelajar perlu sentiasa mempunyai rasa ingin tahu dan berusaha menimba ilmu dengan banyak bertanya serta mencari jawapan sebagai sebahagian proses mengasah pemikiran kritis.

“Fikiran kita mesti sentiasa bertanya apa, siapa, bila dan pelbagai soalan. Jangan hanya melihat dan menerima sahaja. Setiap soalan pasti ada jawapan, dan untuk mendapat jawapan itu kita mesti bertanya,” titah baginda.