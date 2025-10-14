GRS dan PH muktamad agihan kerusi PRN Sabah, kata Hajiji

TAMBUNAN: Gabungan Rakyat Sabah dan Pakatan Harapan telah memuktamadkan agihan kerusi masing-masing untuk Pilihan Raya Negeri Sabah Ke-17.

Pengerusi GRS Datuk Seri Hajiji Noor yang juga Ketua Menteri Sabah berkata agihan berkenaan hanya akan diumumkan pada hari penamaan calon.

“Ya, kami sudah tahu tetapi saya tidak boleh umumkan sekarang,“ katanya kepada pemberita selepas melawat Sekolah Agama Negeri Pekan Tambunan.

Beliau menyatakan keyakinan bahawa mandat rakyat akan dikembalikan kepada GRS-PH berdasarkan rekod cemerlang pentadbiran selama lima tahun.

“Kami akan menawarkan yang terbaik kepada rakyat Sabah,“ katanya.

Hajiji menekankan bahawa kerajaan telah mencapai banyak kejayaan melalui pelbagai program sosioekonomi untuk rakyat.

“Kami telah membawa pelaburan berimpak tinggi bagi merancakkan pembangunan ekonomi Sabah,“ katanya.

Beliau juga berkata kerajaan Sabah telah membelanjakan lebih RM1.3 bilion untuk inisiatif pembangunan modal insan.

“Kami juga memberi bantuan bulanan sebanyak RM300 kepada golongan miskin tegar dalam senarai e-Kasih,“ katanya.

Hajiji turut mencatat kejayaan dalam industri minyak dan gas negeri Sabah.

“Pembangkang cuba menafikan kejayaan ini, tetapi saya percaya rakyat kini matang dan akan menghargai pencapaian kami,“ katanya.

Beliau menyatakan bahawa Pilihan Raya Negeri kali ini akan lebih meriah dengan banyak parti politik telah mengumumkan hasrat mereka untuk bertanding.

“Marilah kita meraikan demokrasi,“ katanya. – Bernama