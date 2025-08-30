Guru direman enam hari kes elar isteri di Sungai Ara

BALIK PULAU: Seorang guru lelaki yang mengelar isterinya dengan sebilah pisau dalam kejadian di rumah mereka di Taman Tunas Muda, Sungai Ara direman enam hari bermula hari ini.

Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Sazalee Adam berkata perintah reman hingga 4 September ini dikeluarkan Mahkamah Majistret Balik Pulau terhadap suspek berusia 30 tahun itu bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan.

Beliau berkata siasatan lanjut mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan iaitu cubaan membunuh.

Semalam, beliau dilaporkan berdasarkan siasatan awal polis suspek dikatakan terbeban dengan hutang pinjaman bank dan ansuran e-dagang yang menjadi punca pergaduhan sebelum dia bertindak mengelar isterinya.

Sazalee berkata siasatan mendapati suspek membuat pinjaman bank untuk pelaburan saham dan dia juga membayar ansuran barangan yang dibeli melalui platform e-dagang namun menolak dakwaan dia berhutang dengan along kerana pinjaman tersebut dibuat dengan institusi kewangan yang sah sahaja.

Dalam kejadian kira-kira 6 pagi Rabu lepas, seorang guru lelaki bertindak mengelar leher isterinya sebelum mencederakan dirinya sendiri dengan menggunakan sebilah pisau dalam kejadian di bilik tidur pasangan tersebut di Taman Tunas Muda.

Kejadian disedari oleh ibu mangsa yang terdengar jeritan anaknya dari tingkat atas rumah dua tingkat tersebut, sebelum terus naik dan mendapati mangsa ditindih sebelum menarik wanita itu turun dari katil bagi menyelamatkannya. – Bernama