Imigresen serbu pusat urut tawar perkhidmatan tambahan, tahan 28 warga asing

PUTRAJAYA: Jabatan Imigresen Malaysia menahan 28 warga asing dalam operasi penguatkuasaan di beberapa pusat urut sekitar Puchong, Selangor dan Kuala Lumpur yang disyaki menawarkan perkhidmatan tambahan.

Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Shaaban menyatakan mereka yang ditahan berusia antara 21 hingga 35 tahun terdiri daripada pelbagai kewarganegaraan.

Tahanan tersebut termasuk 12 wanita Indonesia, lima wanita Myanmar, seorang lelaki dan tiga wanita China, empat wanita Vietnam, dua wanita Thailand serta seorang lelaki India.

Kesemua individu ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen hasil pemeriksaan terhadap 42 orang yang terdiri daripada 29 wanita dan dua lelaki warga asing serta 11 warga tempatan.

Semua tahanan kini ditempatkan di Depot Imigresen Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur untuk siasatan lanjut menurut kenyataan rasmi.

Antara kesalahan yang dikesan termasuklah tinggal lebih masa di Malaysia dan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.

Kes ini disiasat mengikut Seksyen 55E, 6(1)(c) dan 15(1)(c) Akta Imigresen 1959/63 serta Peraturan 39(b) Peraturan-peraturan Imigresen 1963.

Pihak imigresen turut mengeluarkan tujuh saman kepada pelanggan yang berada di lokasi kejadian mengikut Borang 29 sebagai saksi bagi membantu siasatan.

Modus operandi premis terbabit ialah beroperasi sebagai spa dan pusat refleksologi pada waktu siang dengan menggunakan nama serta dekorasi formal.

Premis tersebut kemudiannya menawarkan aktiviti tidak bermoral pada waktu malam menurut pendedahan jabatan.

Promosi perkhidmatan haram dibuat melalui kad perniagaan, media sosial dan aplikasi mesej seperti WhatsApp serta Telegram.

Tawaran pakej termasuk mandi bersama pelanggan dan perkhidmatan seks pada kadar antara 200 ringgit hingga 350 ringgit.

Premis terbabit turut menyediakan bilik persendirian serta ruang khas untuk aktiviti terlarang dengan anggaran keuntungan mencecah 300,000 ringgit sebulan.

Jabatan Imigresen menegaskan tidak akan berkompromi dengan warga asing yang tinggal secara haram atau menyalah guna pas lawatan.

Tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang menggaji dan melindungi pendatang asing tanpa izin di negara ini. – Bernama