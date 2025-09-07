Jabatan Penerangan Kelantan perluas hebahan bantuan SARA kepada masyarakat

KOTA BHARU: Jabatan Penerangan (JAPEN) Kelantan memperluaskan hebahan mengenai pelaksanaan Penghargaan Sumbangan Asas Rahmah (SARA) bagi memastikan rakyat benar-benar memahami syarat kelayakan dan cara menebus bantuan berkenaan.

Pengarah JAPEN Kelantan Muhd Aswadi Mohd Nor berkata meskipun inisiatif itu diumumkan kerajaan sejak 31 Ogos lepas, masih ramai rakyat yang kurang mengetahui mekanisme pelaksanaan itu.

“Berdasarkan tinjauan di lapangan, kami dapati rakyat sebenarnya amat teruja dengan pengumuman ini sehingga sistem tebusan di pasar raya dan kedai terpilih terpaksa ditambah baik kerana permintaan sangat tinggi.”

“Justeru, JAPEN Kelantan bersama agensi kerajaan lain mengambil tanggungjawab ini untuk memberi maklumat yang tepat serta jelas melalui media sosial, hebahan bersemuka dan unit bergerak Input On Wheels (IOW),” katanya selepas program sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia (HKHM) 2025 di Wisma Persekutuan di sini hari ini.

Beliau berkata kempen mengenai SARA turut dilaksanakan sepanjang HKHM 2025 termasuk 135 program anjuran JAPEN Kelantan bagi memastikan tiada golongan sasaran tercicir daripada menikmati inisiatif berkenaan.

Bantuan SARA yang disalurkan secara sekali beri melalui MyKad bermula 31 Ogos itu memberi manfaat kepada 22 juta rakyat, melibatkan peruntukan RM2 bilion.

SARA diberikan kepada semua warganegara berusia 18 tahun ke atas tanpa mengira kategori B40, M40 atau T20 yang boleh ditebus secara tanpa tunai di pasar raya terpilih menggunakan MyKad masing-masing. – Bernama