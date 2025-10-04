Jemputan Trump ke Sidang Kemuncak ASEAN atas kapasiti pengerusi

SEPANG: Undangan kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dibuat atas kapasiti Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN.

Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hasan menjelaskan Amerika Syarikat merupakan rakan dialog blok serantau itu.

Beliau menegaskan Trump tidak diundang atas dasar hubungan dua hala Malaysia-Amerika Syarikat.

“Sebagai Pengerusi ASEAN, kita mengundang semua ketua negara hadir,” katanya pada sidang media selepas meninjau Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara di sini.

Mohamad menekankan mustahil untuk tidak mengundang sesetengah negara sementara mengundang negara lain.

Beliau menyatakan amalan sedemikian bukan diplomasi yang baik.

“ASEAN mesti dilihat mengamalkan dasar berkecuali,” tambahnya.

Prinsip berkecuali menjadi kekuatan utama ASEAN dalam mengekalkan kestabilan rantau.

Prinsip ini juga mempertahankan kepusatan ASEAN sebagai pusat rujukan dan platform dialog serantau.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyampaikan undangan rasmi kepada Trump sebelum ini.

Trump dijemput menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN-Amerika Syarikat dan Sidang Kemuncak Asia Timur di Kuala Lumpur bulan ini.

Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dijadual berlangsung dari 26 hingga 28 Oktober.

Pemimpin utama dari Asia, Eropah, Kanada, Afrika dan Amerika Latin dijangka menghadiri sidang kemuncak tersebut. – Bernama