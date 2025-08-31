JIM tahan sembilan individu terlibat sindiket seludup keluar warga asing

KUALA LUMPUR: Jabatan Imigresen (JIM) menahan sembilan individu berusia antara 26 hingga 60 tahun di dua lokasi di Kajang, Selangor pada Jumaat lepas, kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan keluar warga asing dari Malaysia dikenali sindiket ‘Takor’.

Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Shaaban berkata mereka terdiri daripada lima lelaki dan dua wanita Indonesia serta pasangan suami isteri warga tempatan yang berperanan sebagai transporter (ejen pengangkut).

“Sindiket dipercayai beroperasi sejak dua bulan lepas dan menyasarkan warga Indonesia tinggal lebih masa atau tidak mempunyai dokumen di sekitar Lembah Klang yang ingin pulang ke negara asal dengan bayaran antara RM1,500 hingga RM2,000 seorang,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Warga Indonesia itu akan dibawa oleh pasangan suami isteri yang menyamar sebagai pemandu e-hailing ke rumah penampungan sehingga bot dari Indonesia tiba untuk membawa mereka keluar melalui jeti haram di kawasan pesisir laut.

Zakaria berkata dalam serbuan itu, pihaknya menyita empat pasport Indonesia, tujuh telefon bimbit, wang tunai RM1,455 dan sebuah kereta Perodua Alza digunakan sindiket berkenaan.

“Semakan awal mendapati dua daripada lelaki warga asing itu tinggal lebih masa, manakala tiga lagi dan dua wanita Indonesia itu tidak memiliki dokumen perjalanan atau pas yang sah,” katanya.

Zakaria berkata kes disiasat mengikut Seksyen 26J dan Seksyen 26H Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (ATIPSOM) 2007 serta Seksyen 6(3) dan Seksyen 15(4) Akta Imigresen 1959/63.

Dalam kes berasingan, Zakaria berkata JIM menahan seorang wanita warga Bangladesh berusia 32 tahun yang juga pemilik syarikat pengendali sebuah laman web kerana disyaki menipu dalam permohonan eVISA yang menyasarkan warga asing memerlukan visa masuk ke Malaysia.

“Suspek mengenakan bayaran dua hingga tiga kali ganda lebih tinggi daripada kadar sebenar dan maklumat awal mendapati laman web itu menerima 52,672 permohonan eVISA dengan bayaran antara RM300 hingga RM500 bagi setiap permohonan.

“Sindiket ini dipercayai beroperasi sejak 2022 dengan memperdaya pemohon melalui laman web mirip kepada fungsi laman web rasmi JIM iaitu eVisa Malaysia,” katanya. – Bernama