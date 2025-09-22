JKPTG komited transformasi pengurusan tanah Kerajaan Persekutuan

PUTRAJAYA: Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG) di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) terus komited menerajui agenda transformasi pengurusan tanah milik Kerajaan Persekutuan.

Pendekatan strategik, bersepadu dan lestari dilaksanakan untuk memastikan tadbir urus tanah yang optimum.

NRES dalam kenyataan memaklumkan komitmen itu diterjemahkan melalui pelaksanaan dasar, perancangan dan inisiatif pembaharuan berterusan.

Setiap aset tanah Persekutuan akan diurus secara optimum untuk menyumbang kepada pembangunan negara.

Manfaat langsung kepada kesejahteraan rakyat juga menjadi keutamaan dalam pengurusan tanah tersebut.

Antara pendekatan diperkenalkan termasuk penyewaan premis demis yang membolehkan penggunaan aset tanah dan bangunan milik Kerajaan Persekutuan.

Pihak ketiga terutamanya sektor swasta atau GLC boleh memajukan atau menggunakan premis tanpa perubahan hak milik.

Premis demis merujuk kepada mana-mana tanah, bangunan atau petak milik Persekutuan yang memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria tersebut termasuk telah dibangunkan secara keseluruhan atau sebahagiannya atau berada di tanah-tanah Persekutuan.

Kenyataan itu dikeluarkan sempena Sambutan Hari Tanah Negara ke-9 yang dirasmikan oleh Menteri Perladangan dan Komoditi merangkap Pemangku Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Johari Abdul Ghani.

NRES dan JKPTG menyambut Hari Tanah Negara pada 27 Julai setiap tahun bersempena tarikh lantikan Pesuruhjaya Tanah dan Galian pertama di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada 1897.

Tahun ini merupakan kali kesembilan sambutan dibuat secara rasmi sejak kelulusan Kabinet pada 2017.

Tema sambutan tahun ini ialah “Pengurusan Tanah Persekutuan Memacu Kemakmuran dan Kelestarian Malaysia MADANI”.

Tumpuan diberikan kepada isu kritikal pengurusan tanah milik Kerajaan Persekutuan dan cadangan penambahbaikan.

Ketua Pengarah Tanah dan Galian Datuk Muhammad Azmi Mohd Zain menyatakan sambutan itu merupakan penghargaan terhadap sumbangan warga pentadbiran tanah.

Beliau berharap hadirin dapat menimba ilmu dan pengalaman daripada penceramah untuk penambahbaikan urusan kerja.

Jalinan perkenalan dan kerjasama antara kementerian dan agensi Kerajaan Persekutuan juga dapat dibina.

Sambutan dua hari itu termasuk Persidangan Tanah Persekutuan, Persidangan Penolong Pegawai Tanah dan Karnival Tanah Persekutuan.

Karnival berperanan sebagai platform promosi tanah-tanah Persekutuan yang berpotensi untuk disewa atau dipajak.

Pihak berkepentingan, individu dan organisasi yang berminat boleh mengambil peluang tersebut. – Bernama