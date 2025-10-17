JPJ Pahang keluarkan 111,010 saman sejak Januari 2024

KUANTAN: Jabatan Pengangkutan Jalan Pahang telah mengeluarkan sebanyak 111,010 notis saman untuk pelbagai kesalahan daripada pemeriksaan lebih 586,000 kenderaan dari Januari hingga 15 Oktober.

Kesalahan tertinggi yang direkodkan melibatkan lesen memandu, cukai jalan dan ketiadaan perlindungan insurans.

Bagi kenderaan perdagangan, kesalahan berkaitan muatan mencatatkan sebanyak 10,281 kes.

Jumlah kes melibatkan saringan urin pemandu kenderaan barangan dan persendirian pula direkodkan sebanyak 10 kes daripada 241 saringan.

Sepanjang Oktober, JPJ Pahang melaksanakan Operasi Khas Pemasangan Alat Keselamatan Kenderaan Perdagangan Speed Limitation Device.

Seramai 216 daripada 1,699 kenderaan yang diperiksa dalam operasi itu telah dikenakan tindakan.

Program advokasi keselamatan jalan raya turut diadakan untuk meningkatkan kesedaran awam terutamanya menjelang musim perayaan.

Jumlah kenderaan di jalan raya dijangka meningkat dengan ketara pada musim perayaan yang akan datang.

Pengguna jalan raya dinasihatkan mematuhi had laju dan papan tanda keselamatan sepanjang pemanduan.

Pemandu juga dinasihatkan tidak memandu dalam keadaan mengantuk atau di bawah pengaruh alkohol.

Mereka perlu memastikan kenderaan diselenggara dengan baik sebelum memulakan perjalanan jauh.

Penggunaan telefon bimbit semasa memandu juga perlu dielakkan bagi mengurangkan risiko kemalangan. – Bernama