Kembara Bahasa perkukuh perpaduan pelajar Malaysia-Thailand

KANGAR: Penganjuran Program Kembara Bahasa Menjulang Budaya di Sekolah Kebangsaan Kampong Salang menjadi wadah memperkukuh perpaduan serta mengeratkan hubungan serantau antara pelajar Malaysia dengan Thailand.

Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Datuk Haslina Abdul Hamid menyatakan program tiga hari itu melibatkan penyertaan 150 pelajar Kelab Rukun Negara dari SK Kampong Salang.

Seramai 25 pelajar masing-masing dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kangar dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Hwa Aik, Arau turut serta bersama 40 pelajar dan 30 guru pengiring dari Bankhun School Satun, Thailand.

“Program sebegini amat penting kerana membuka ruang untuk saling mengenali budaya, adat resam, bahasa dan cara hidup masyarakat di negara jiran,” katanya ketika berucap merasmikan program itu.

Haslina menegaskan perbezaan bukanlah jurang pemisah sebaliknya jambatan yang menyatukan semua atas dasar saling menghormati dan memahami.

Beliau yakin para pelajar bukan sahaja dapat menimba ilmu dan pengalaman baharu malah turut berpeluang memupuk nilai perpaduan, toleransi serta semangat kejiranan antarabangsa.

Penganjuran program itu juga selari dengan peranan Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN pada tahun ini sekali gus mengukuhkan hubungan dua hala dengan Thailand.

Hubungan dua hala tersebut diperkukuh dalam aspek pendidikan, kebudayaan dan perpaduan masyarakat serantau.

Bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program berkenaan, beliau berkata kementeriannya sentiasa komited memperkasakan program Rukun Negara di sekolah, institusi pengajian tinggi dan komuniti.

Matlamat utama komitmen tersebut adalah bagi melahirkan generasi berilmu, berdisiplin dan bertanggungjawab.

“Penghayatan lima prinsip Rukun Negara bukan sahaja perlu dalam aktiviti rasmi kelab, tetapi juga dalam kehidupan seharian,” katanya.

Beliau menekankan penghayatan prinsip Rukun Negara dapat membentuk masyarakat yang saling menghormati, bekerjasama dan bersatu padu. – Bernama