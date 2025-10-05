Kenderaan rasmi JPJ Terengganu rosak akibat perbuatan khianat

KUALA TERENGGANU: Sebuah kenderaan rasmi Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Terengganu mengalami kerosakan dipercayai akibat perbuatan khianat pada Rabu lepas.

Pengarah JPJ Terengganu Mohd Zamri Samion menyatakan kejadian itu dipercayai berlaku sekitar jam 9.45 pagi di kawasan tempat letak kereta bangunan Pusat Niaga Paya Keladi.

Beliau menjelaskan petugas JPJ sedang menghadiri kursus pengurusan aset ketika insiden tersebut berlaku.

Rakaman kamera litar tertutup (CCTV) menunjukkan perbuatan itu dipercayai dilakukan oleh seorang lelaki berusia lingkungan 50-an.

Lelaki tersebut menggunakan objek menyerupai batang kayu untuk merosakkan kenderaan rasmi itu.

Kenderaan tersebut mengalami retakan pada cermin hadapan, cermin sisi, dan cermin penumpang sebelah kanan.

Laporan polis telah dibuat untuk membolehkan siasatan menyeluruh dan segera dijalankan.

Motif sebenar perbuatan khianat itu masih dalam proses dikenal pasti oleh pihak berkuasa.

Mohd Zamri menegaskan pihaknya memandang serius tindakan tidak bertanggungjawab ini.

Insiden ini bukan sahaja menyebabkan kerugian harta benda kerajaan malah menjejaskan urusan rasmi jabatan.

Keselamatan petugas jabatan juga turut terjejas akibat perbuatan khianat tersebut. – Bernama