Kerajaan lancar inisiatif baharu RM42 juta untuk masyarakat India

KUALA LUMPUR: Kerajaan melancarkan beberapa inisiatif baharu berjumlah RM42.25 juta untuk masyarakat India sempena sambutan Deepavali.

Pengerusi Jawatankuasa Pelaksanaan Inisiatif Masyarakat India Datuk Seri R. Ramanan mengumumkan kelulusan inisiatif ini oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Antara program utama ialah Kalvi MADANI yang menyediakan tuisyen percuma untuk murid di 200 Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dengan peruntukan RM8 juta.

Seramai 3,000 pelajar tahun pertama institusi pendidikan tinggi akan menerima komputer riba baharu melalui peruntukan RM7.95 juta di bawah program Peranti Siswa.

Peruntukan RM12.8 juta diperuntukkan kepada 173 SJKT untuk pembaikan kecil, pembelian perabot dan keperluan lain yang akan dikenal pasti oleh Kementerian Pendidikan.

Program Pembasmian Miskin Tegar melibatkan RM3.5 juta akan memanfaatkan 1,064 penerima melalui Bank Simpanan Nasional.

Bantuan Awal Kemasukan IPT 5.0 diteruskan dengan peruntukan RM10 juta kepada pelajar B40 yang layak.

Permohonan untuk bantuan IPT boleh dikemukakan melalui laman web MITRA bermula 17 Oktober hingga 17 November.

Program Dharma MADANI melibatkan peruntukan RM20 juta untuk pemerkasaan rumah ibadat sebagai pusat komuniti dan kebudayaan.

Fasa pertama Dharma MADANI membolehkan 1,000 rumah kuil memohon sehingga RM20,000 untuk program kebudayaan dan keagamaan.

Ramanan turut menganjurkan jamuan makan tengah hari bagi penggiat media Tamil sempena Deepavali yang dihadiri Ketua Pegawai Eksekutif Bernama Datin Paduka Nur-ul Afida Kamaludin. – Bernama