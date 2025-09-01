Kerajaan wujud hab logistik dan taman perindustrian baharu sepanjang ECRL

KUALA LUMPUR: Kerajaan merancang untuk menarik lebih banyak pelaburan dan mewujudkan hab logistik serta taman perindustrian baharu di sepanjang laluan Projek Laluan Rel Pantai Timur (ECRL).

Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menyatakan ia akan dilaksanakan menerusi inisiatif Projek Pemecut Ekonomi (EAP).

Beliau menegaskan bahawa ECRL lebih daripada sekadar projek rel kerana ia berfungsi sebagai pemangkin ekonomi untuk Pantai Timur.

Semua usaha ini bertujuan memastikan ECRL bukan sahaja memudahkan pergerakan tetapi juga menjana peluang pekerjaan serta meningkatkan taraf hidup rakyat.

Beliau berikrar untuk terus memantau dan memastikan projek ini memberi manfaat maksimum kepada negara.

Tengku Zafrul merupakan sebahagian daripada delegasi Perdana Menteri yang bertemu dengan China Communications Construction Company Limited (CCCC) di Tianjin.

CCCC berperanan sebagai kontraktor utama bagi projek ECRL yang sedang dilaksanakan.

Antara topik perbincangan dengan CCCC termasuklah kemajuan semasa projek berkenaan.

Kemajuan ECRL telah mencapai 85 peratus setakat Julai 2025 dan berada di landasan tepat untuk penyiapan Fasa 1 pada Januari 2027.

Terowong Genting yang merupakan terowong rel terpanjang di Asia Tenggara telah berjaya ditembusi pada Julai lepas. – Bernama