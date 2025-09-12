KPKM perkasakan komuniti Kg Tanah Melintang dengan kursus TVET

KUALA PILAH: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM) komited memperkasakan penduduk Kampung Tanah Melintang melalui Program Kampung Angkat MADANI dengan peruntukan sebanyak RM1 juta yang disediakan kerajaan.

Ketua Setiausaha KPKM Datuk Seri Isham Ishak berkata antara projek yang dilaksanakan adalah penyediaan kursus Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) kepada penduduk bagi mempelajari penanaman cendawan serta penghasilan sos cili.

Peruntukan turut digunakan bagi pembinaan mercu tanda kampung, penurapan jalan sejauh 300 meter, membaik pulih atap rumah penduduk, pemasangan lampu solar dan pembelian van jenazah.

Beliau berkata selain suntikan dana kerajaan, kementerian turut mendapat sokongan Kedutaan Turkiye di Malaysia yang menyumbang perkakasan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk dimanfaatkan pelajar di kampung berkenaan.

Perkakasan yang disumbangkan ialah komputer riba, smartboard, sistem bunyi dan set meja kerusi untuk makmal komputer Sekolah Kebangsaan (SK) Tanah Melintang.

Sumbangan Kedutaan Turkiye untuk kampung ini dianggar RM150,000 yang dapat memperluas akses kepada kemahiran digital dalam kalangan golongan muda, seterusnya mendedahkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

KPKM sedang giat melaksanakan pelbagai inisiatif strategik untuk membangunkan sektor pertanian melalui pendekatan penyatuan komuniti dan pemanfaatan tanah terbiar termasuk di Negeri Sembilan.

Projek tanaman jagung bijian di kawasan Juasseh, Kuala Pilah merupakan antara projek perintis terkini yang menunjukkan kejayaan awal menerusi konsep penyatuan tanah dan penyertaan komuniti setempat.

Kampung Tanah Melintang juga berpotensi bagi tanaman kelapa, jagung dan tumbuhan seperti maman yang mempunyai permintaan tinggi bagi pasaran domestik.

Kementerian bersedia memberikan sokongan dari segi teknologi, khidmat teknikal, penyediaan benih dan baja serta bimbingan kepada penduduk, bagi memastikan usaha berkenaan dapat dilaksanakan secara lebih sistematik.

KPKM yakin dengan kerjasama bersepadu antara Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri dan komuniti kampung, tanah-tanah terbiar di seluruh negara boleh diaktifkan dan menjadi sumber keterjaminan makanan negara. – Bernama