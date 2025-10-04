KPM ambil tanggungjawab penuh insiden pelajar meninggal ragbi SBP

IPOH: Kementerian Pendidikan (KPM) mengambil tanggungjawab penuh susulan insiden kematian seorang pelajar ketika menyertai Kejohanan Ragbi 7 Sepasukan Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Peringkat Kebangsaan Tahun 2025.

Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek berkata pihaknya telah memastikan semua langkah kesiapsiagaan kecemasan dan aspek keselamatan dilaksanakan dengan teliti namun insiden berkenaan disifatkan sebagai sesuatu yang tidak dijangka.

“Kita ambil tanggungjawab penuh setiap kali ada pertandingan ini,” katanya kepada pemberita pada majlis bacaan yasin dan tahlil kematian Muhammad Fauzan Mohd Sulaiman, 16, di Sekolah Tuanku Abdul Rahman (STAR).

Fadhlina menzahirkan rasa sedih dan simpati terhadap keluarga pelajar terbabit dalam kejadian semalam itu.

Beliau berkata kejohanan yang sedang berlangsung itu ditangguhkan dan akan disambung semula pada 28 hingga 31 Januari tahun depan.

“Jadi pada hari ini juga kita buat keputusan untuk membatalkan semua kejohanan dan pertandingan ini, bagi menghormati keluarga dan juga memberi sokongan kepada keluarga ketika ini,” katanya.

Pelajar-pelajar akan pulang ke sekolah masing-masing dan akan kembali pada bulan Januari untuk meneruskan pertandingan.

Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad mengesahkan mangsa Muhammad Fauzan berasal dari Johor dan dilaporkan rebah secara tiba-tiba pada 10.30 pagi.

Mangsa rebah ketika hendak memasuki padang bagi memulakan perlawanan separuh masa kedua dalam kejohanan itu.

Hasil bedah siasat yang dijalankan oleh Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun ke atas mangsa mendapati punca kematian adalah akibat pendarahan dalaman otot pinggul kanan.

Kes ini diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut (SDR). – Bernama