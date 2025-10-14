KPM dan PDRM perkuat pemantauan keselamatan di semua sekolah

PUTRAJAYA: Kementerian Pendidikan bekerjasama rapat dengan Polis Diraja Malaysia untuk memperkukuh pemantauan keselamatan di semua sekolah di seluruh negara.

Ketua Pengarah Pendidikan Dr Mohd Azam Ahmad berkata PDRM akan memaklumkan langkah-langkah keselamatan tambahan yang akan dilaksanakan bagi memastikan kawasan sekolah benar-benar selamat untuk pelajar.

KPM memandang serius insiden jenayah yang berlaku antara pelajar di dalam kawasan sekolah, termasuk kes yang melibatkan kematian dan rogol baru-baru ini.

Beliau menegaskan bahawa KPM tidak menganggap kes-kes ini sebagai kes terpencil.

KPM melihat insiden-insiden ini sebagai satu tamparan tegas kepada mereka untuk melakukan lebih banyak usaha bagi memperkukuh keselamatan pelajar dan kesejahteraan mental mereka.

Beliau berkata demikian pada sidang media khas berkaitan kes kematian seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah di Selangor.

Dalam kejadian kira-kira 9.30 pagi tadi, seorang pelajar perempuan tingkatan empat maut disyaki ditikam seorang pelajar lelaki dalam kejadian di sebuah sekolah menengah di Petaling Jaya.

Ketua Polis Negara Datuk Seri Khalid Ismail berkata mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian yang berlaku di dalam kawasan sekolah.

Suspek berumur 14 tahun yang merupakan pelajar sekolah sama telah berjaya ditahan.

Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Shamsudin Mamat berkata polis menemukan dua senjata tajam yang dipercayai digunakan suspek dalam kejadian tikam itu.

Ditanya adakah sekolah terbabit akan ditutup sementara, beliau berkata proses Pengajaran dan Pembelajaran akan berjalan seperti biasa.

Ujian Akhir Sesi Akademik akan diselaraskan pihak sekolah mengikut situasi semasa.

Proses PdP di sekolah berkenaan berjalan seperti biasa dan siasatan yang dijalankan tidak mengganggu proses pengajaran serta pembelajaran murid.

Mengenai sama ada suspek mempunyai masalah tertentu dan bagaimana senjata dibawa masuk ke sekolah, beliau berkata KPM menyerahkan kepada PDRM untuk menjalankan siasatan lanjut.

Beliau meminta sekiranya ada pihak yang mempunyai maklumat, supaya kemukakan maklumat itu kepada PDRM. – Bernama