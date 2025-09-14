KPWKM kaji pindaan undang-undang untuk perkuat perlindungan kanak-kanak

KUCHING: Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang mengkaji undang-undang sedia ada untuk memperkukuh perlindungan kanak-kanak daripada jenayah seksual.

Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri menyatakan sesi libat urus dan perbincangan aktif dijalankan dengan pelbagai pihak berkepentingan termasuk pihak berkuasa dan pertubuhan bukan kerajaan.

Usaha ini dipergiat bagi menangani cabaran perkembangan teknologi digital khususnya dalam kes pedofilia dari peringkat terawal.

Beliau berkata beberapa cadangan konkrit masih perlu dibentangkan sebelum kerajaan mengemukakan pindaan kepada akta berkaitan termasuk Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017.

Nancy menekankan undang-undang ini perlu komprehensif dan melibatkan semua pihak terutamanya komuniti di setiap negeri.

Sesi libat urus setakat ini menerima sambutan menggalakkan terutamanya daripada ibu bapa yang mencerminkan peningkatan kesedaran awam.

Statistik jenayah seksual terhadap kanak-kanak menunjukkan peningkatan walaupun kesedaran awam semakin bertambah. – Bernama