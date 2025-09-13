KPWKM perkukuh perlindungan kanak-kanak melalui program advokasi dan jelajah

ALOR SETAR: Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) terus memperkukuh perlindungan dan kesejahteraan kanak-kanak menerusi Program Advokasi Perlindungan Kanak-Kanak: KASIH Kanak-Kanak dan Jelajah Kasih Komuniti 2025.

Program tersebut diadakan di Pusat Aktiviti Kanak-Kanak (PAKK) Pokok Sena dengan matlamat menggerakkan seluruh lapisan masyarakat termasuk ibu bapa dan komuniti setempat.

Timbalan Menteri Datuk Seri Dr Noraini Ahmad menekankan pentingnya memastikan kebajikan, keselamatan dan perkembangan kanak-kanak terpelihara sepenuhnya.

Beliau menyatakan usaha ini menyokong inisiatif kerajaan dalam mencegah penderaan fizikal, emosi, seksual, pengabaian, eksploitasi atau sebarang bentuk penganiayaan.

Inisiatif tersebut sejajar dengan Akta Kanak-Kanak 2001 yang melindungi hak dan kepentingan kanak-kanak.

Noraini menyeru semua pihak menjadi mata dan telinga masyarakat dengan tidak takut untuk membuat aduan.

“Semakin cepat laporan dibuat, semakin cepat kanak-kanak dapat diselamatkan,“ katanya semasa berucap pada program berkenaan.

Beliau meminta masyarakat melaporkan sebarang kes penderaan atau pengabaian kanak-kanak melalui Talian Kasih 15999, WhatsApp 019-2615999 atau aplikasi mudah alih Talian Kasih.

Statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Kedah merekodkan 514 kes melibatkan kanak-kanak antara Januari hingga Julai lepas.

Situasi ini memerlukan perhatian serius semua pihak bagi mencari jalan penyelesaian yang berkesan.

KPWKM melalui JKM telah berjaya melaksanakan Program Advokasi Perlindungan Kanak-Kanak di 33 sekolah di negeri ini.

Program tersebut melibatkan lebih 10,303 peserta pada tahun 2024 dan akan diperluas di 300 sekolah lagi pada tahun ini.

Kerajaan juga telah memperluas pelaksanaan kepada 30 Pusat Aktiviti Kanak-Kanak (PAKK) di seluruh Malaysia.

Inisiatif berkenaan mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh advokasi perlindungan kanak-kanak.

Program tersebut merupakan satu gerakan nasional yang menyeluruh dan inklusif melibatkan pelbagai pihak.

Kayuhan Jelajah Kasih Komuniti 2025 turut diadakan sebagai simbolik kepada semangat empati, perpaduan dan tanggungjawab sosial bersama.

Aktiviti kayuhan memberikan peluang kepada pemimpin, agensi kerajaan dan masyarakat berinteraksi secara lebih dekat.

Ini sekaligus memperkukuh jaringan kerjasama dalam komuniti untuk kesejahteraan kanak-kanak. – Bernama