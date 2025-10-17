Kuasa nuklear pilihan berpotensi perkukuh keterjaminan tenaga ASEAN

KUALA LUMPUR: Kuasa nuklear sedang dipertimbangkan sebagai pilihan berpotensi untuk mengukuhkan jaminan tenaga dan menyokong peralihan tenaga rendah karbon ASEAN.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof menyatakan teknologi baharu seperti reaktor modular kecil sedang dinilai untuk tujuan tersebut.

Beliau berkata bagi Malaysia, kerajaan sedang menilai peranan tenaga nuklear dalam strategi tenaga jangka panjangnya untuk memastikan keterjaminan, kemampuan dan kemampanan tenaga.

“Kami mengambil langkah dengan berhati-hati dan telus untuk membina asas institusi, teknikal dan sumber manusia yang diperlukan bagi membuat keputusan berdasarkan maklumat mengenai pembangunan tenaga nuklear,” katanya.

Fadillah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata demikian dalam ucaptama pada Forum Kerjasama Tenaga Nuklear Lestari ASEAN-Korea.

Beliau menekankan kemajuan pesat Korea Selatan dalam teknologi dan keselamatan nuklear menyediakan asas kukuh untuk pembelajaran bersama dan perkongsian teknologi.

Duta Korea Selatan ke Malaysia Yeo Seungbae berkata ASEAN muncul sebagai hab kecerdasan buatan dan pusat digital dengan pertumbuhan pesat permintaan elektrik.

Beliau berkata Pusat Tenaga ASEAN menganggarkan rantau ini memasang kira-kira 5.2 gigawatt kapasiti penjanaan tenaga nuklear menjelang 2050.

“Kebanyakan anggota ASEAN kini mengambil langkah konkrit ke arah pengeluaran nuklear dengan kerjasama rapat bersama Korea Selatan.”

Yeo menambah Malaysia kini melaksanakan kajian kebolehlaksanaan bersih menyeluruh yang mengkaji kuasa nuklear sebagai sumber elektrik stabil dan bersih.

Beliau berkata Korea Selatan kini mengendalikan 26 reaktor nuklear yang membekalkan dengan selamat kira-kira 30 peratus daripada tenaga elektrik negara itu. – Bernama