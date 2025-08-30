Lawatan Fadillah ke Busan cermin usaha perkukuh kerjasama serantau, transformasi tenaga

BUSAN: Lawatan kerja rasmi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof ke Busan memperlihatkan kesediaan Malaysia untuk mengukuhkan kerjasama serantau dan memajukan peralihan tenaga bersihnya di dalam negara dan juga ASEAN.

Menerusi pembentangan Malaysia semasa Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga Asia Pasifik ke-15 (APEC EMM-15) dan Menteri-Menteri Tenaga Bersih ke-16 (CEM1-6), Fadillah menegaskan komitmen negara untuk mencapai 70 peratus kapasiti tenaga boleh baharu menjelang 2050.

Sasaran itu akan dipacu oleh penyelesaian solar, hidro, hidrogen hijau dan penyelesaian digital bagi pengurusan permintaan.

Malaysia juga menekankan kepentingan meningkatkan kesalinghubungan serantau melalui Grid Kuasa ASEAN sebagai pemacu utama jaminan bekalan elektrik.

Fadillah, yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, mengadakan pertemuan dengan beberapa pihak termasuk Setiausaha Tenaga Hong Kong Chin Wan Tse, Menteri di Pejabat Perdana Menteri Brunei Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Halbi Mohammad Yussof, dan Menteri Perdagangan, Industri dan Ekonomi Korea Selatan Jung-Kwan.

Selain itu beliau turut mengadakan perbincangan dengan rakan sejawatannya Menteri Perubahan Iklim dan Tenaga New Zealand Simon Watss yang berkongsi kepakarannya dalam tenaga geoterma dan menyatakan minat terhadap pengegasan semula gas asli cecair (LNG).

“Kami juga bertemu dengan pemain industri dari Amerika Syarikat dan Korea Selatan yang menawarkan kepakaran dan teknologi mereka dalam tenaga nuklear, menunjukkan kesediaan mereka untuk bekerjasama dan menyokong Malaysia,“ kata Fadillah.

Delegasi Malaysia juga melawat syarikat asing seperti Doosan Enerbility untuk menilai keupayaan pembuatan turbin dan potensi sokongan terhadap projek janakuasa masa hadapan, kerana agak sukar ketika in iuntuk mendapatkan turbin.

Mesyuarat dua hala meliputi pelbagai isu, termasuk kerjasama dalam teknologi hidrogen, pembangunan tenaga nuklear untuk penjanaan kuasa, meningkatkan kesalinghubungan Grid Kuasa ASEAN, projek sisa kepada tenaga, dan inisiatif kecekapan tenaga.

Fadillah berada di Busan sempena lawatan kerja rasmi dari 25-29 Ogos.

Busan, bandar pelabuhan tersibuk di Korea Selatan, juga menjadi penempatan bagi Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP), anak syarikat Korea Electric Power Corporation (KEPCO) dan Doosan Enerbility Co Ltd.

Malaysia terus memainkan peranan penting dalam sektor tenaga, disenaraikan sebagai pengeksport gas asli cecair (LNG) kelima terbesar dunia dengan hampir 28 juta tan dieksport tahun lepas, terutamanya ke Jepun, China dan Korea Selatan.

Dari segi tenaga boleh baharu, Malaysia telah mula mengeksport tenaga elektrik ke Singapura melalui Energy Exchange Malaysia (Enegem), bermula dengan 50MW pada 2024, dengan rancangan untuk mengembangkannya lagi.

Aspirasi negara bagi pelepasan gas rumah hijau bersih-sifar menjelang 2050 dipandu oleh Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Nasional (NETR) dan Pelan Induk Perindustrian Baharu (NIMP) 2030.

Bagi mencapai 70 peratus kapasiti tenaga boleh baharu menjelang 2050 negara memerlukan pelaburan bernilai kira-kira RM637 bilion untuk menaik taraf grid, pengembangan kapasiti dan penyimpanan tenaga.

APEC EMM-15 menerusi satu kenyataan bersama mengakui perlunya ada usaha yang lebih padu untuk membangun dan menggunakan teknologi yang boleh meluaskan akses kepada tenaga, memodenkan sistem dan mempercepatkan inovasi.

“Melalui usaha ini, kita akan memupuk pertumbuhan ekonomi yang kukuh, seimbang, terjamin dan mampan,” kata kenyataan itu.

APEC EMM-15 yang dihoskan oleh Korea Selatan tahun ini, bersidang di Busan pada 27–28 Ogos 2025, di bawah tema “Mempercepat Tenaga Mampan, Mampu Milik, Terjamin, Selamat dan Inovatif untuk Masa Depan Yang Makmur”, sejajar dengan tema APEC 2025 Korea “Membina Masa Depan Mampan: Berhubung, Berinovasi, Makmur.”

Kenyataan itu juga menekankan kepentingan kerjasama dalam kalangan ekonomi melalui perkongsian pengetahuan dan pembinaan kapasiti, secara sukarela dan dipersetujui bersama, untuk mengukuhkan keselamatan dan daya tahan tenaga serantau selaras dengan Inisiatif Keselamatan Tenaga APEC.

Sementara itu Fadillah juga mengadakan pertemuan dengan diaspora Malaysia di Busan menjelang sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-68.

Beliau diiringi Duta Besar Malaysia ke Korea Selatan Mohd Zamruni Khalid dan Timbalan Ketua Setiausaha (Tenaga) Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Mareena Mahpudz.

Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Malaysia merupakan rakan dagang dan destinasi eksport ke-11 terbesar Korea Selatan bagi tempoh Januari dan Julai 2025.

Jumlah perdagangan berjumlah US$15.69 bilion, dengan eksport Korea Selatan ke Malaysia meningkat 15.2 peratus kepada US$6.91 bilion manakala eksport Malaysia ke Korea Selatan naik 12.9 peratus kepada US$8.77 bilion.

Bagi 2024, perdagangan dua hala berjumlah US$24.42 bilion - BERNAMA