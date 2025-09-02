Lebih 139,000 pelajar antarabangsa dari 160 negara pilih IPT Malaysia

KUALA LUMPUR: Seramai 139,341 pelajar antarabangsa dari lebih 160 negara memilih untuk melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi Malaysia setakat 31 Mac lepas.

Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zambry Abdul Kadir menyatakan kejayaan ini dipacu oleh ekosistem pendidikan berkualiti tinggi dan kos sara hidup yang berpatutan.

Beliau menekankan bahawa peningkatan ini memperkaya suasana pembelajaran dengan pelbagai elemen budaya dan pertukaran idea.

Pertumbuhan tersebut turut disokong oleh hubungan diplomatik yang kukuh dan pengiktirafan bersama kelayakan akademik.

Malaysia terus memperkukuh statusnya sebagai hab pendidikan tinggi antarabangsa dengan peningkatan ranking universiti tempatan.

Universiti Malaya meningkat ke kedudukan ke-58 dalam QS World University Rankings 2026 berbanding tangga ke-60 sebelumnya.

Universiti Kebangsaan Malaysia naik ke kedudukan 126 manakala Universiti Putra Malaysia dan Universiti Sains Malaysia berkongsi kedudukan ke-134.

Universiti Teknologi Malaysia melonjak ke kedudukan 153 berbanding 181 dalam ranking sebelumnya.

Bagi sektor swasta, Universiti Teknologi PETRONAS kini berada di kedudukan 251 dengan Taylor’s University di tangga 253.

UCSI University menduduki ranking 269 manakala Sunway University berjaya menembusi kelompok 500 terbaik dunia di tangga ke-410.

Peningkatan konsisten dapat dilihat dalam reputasi akademik, kualiti penyelidikan dan kebolehpasaran graduan.

Beberapa universiti awam negara turut disenaraikan dalam Times Higher Education Asia University Rankings 2024 dalam kelompok 100 terbaik Asia.

Sinergi antara tenaga akademik tempatan dan rakan antarabangsa terus diperkukuh melalui pelbagai platform kerjasama.

Program mobiliti akademik untuk pertukaran pensyarah dan penyelidik telah dilaksanakan dengan jayanya.

Lebih 1,200 projek penyelidikan bersama universiti ternama di United Kingdom, Australia, Jepun, Timur Tengah dan ASEAN telah dijalankan.

Penerbitan artikel berindeks tinggi mencatat lebih 35% daripada keseluruhan artikel Scopus Malaysia hasil kolaborasi antarabangsa. – Bernama