Lufthansa tamatkan 4,000 pekerjaan menjelang 2030

MUNICH: Lufthansa mengesahkan akan menamatkan 4,000 jawatan pentadbiran menjelang 2030 sebagai sebahagian usaha pendigitalan, mengautomatikkan dan menyatukan proses operasi, menurut kenyataan kumpulan penerbangan itu pada Isnin sempena Hari Pasaran Modal syarikat, lapor Agensi Berita Jerman (dpa).

Pengumuman itu mengesahkan laporan tidak rasmi yang dilaporkan minggu lalu.

Syarikat itu turut menaikkan sasaran kewangan jangka sederhana.

Kumpulan Lufthansa sebelum ini mempunyai kira-kira 103,000 pekerja.

Syarikat itu kini menyasarkan keuntungan operasi atau pendapatan terlaras sebelum faedah dan cukai (EBIT) antara lapan hingga 10 peratus daripada hasil, berbanding sasaran sebelumnya sebanyak lapan peratus.

Bagi tahun ini, pihak pengurusan menjangkakan EBIT terlaras bakal melepasi €1.6 bilion (US$1.9 bilion) yang dicatatkan tahun lalu.

Bagi meningkatkan keuntungan, Lufthansa turut merancang menyatukan pelbagai syarikat penerbangannya di bawah kawalan pusat yang lebih ketat - BERNAMA-dpa