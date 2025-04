SEPANG: Perbincangan mengenai hubungan ASEAN-China serta perkembangan geopolitik semasa menjadi antara fokus utama dalam sesi lawatan negara Presiden China Xi Jinping ke Malaysia yang berakhir hari ini.

Menteri Luar Luar Datuk Seri Mohamad Hasan berkata pertemuan Xi dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam di Putrajaya antara lain turut membangkitkan topik hubungan dua hala Malaysia-China dan ekonomi semasa.

“Perbincangan dua hala antara Malaysia dan China pada petang semalam berlangsung begitu baik sekali. Pelbagai perkara yang dibincangkan oleh kedua-dua pemimpin negara dan ini merupakan lawatan negara yang amat berjaya.

“China, sebagai rakan dagang utama Malaysia, kita akan lihat bagaimana dapat mempertingkatkan lagi perdagangan dua hala Malaysia-China sekali gus membawa manfaat kepada negara,” katanya kepada Bernama dan RTM di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur di sini hari ini.

Terdahulu, beliau bersama Anwar hadir untuk mengucapkan selamat jalan kepada Xi dan delegasinya yang berlepas ke Kemboja selepas menamatkan lawatan negara selama tiga hari ke Malaysia.

Pesawat Air China yang membawa Xi dan delegasinya berlepas dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur pada 10.04 pagi.

Also in focus during the discussions was the issue of security in the South China Sea, as well as inter-regional relations between China and Southeast Asia, along with other regional blocs.

“This is very important, especially in today’s uncertain geopolitical climate. Close ties between our countries are crucial because we depend on one another.

“As I mentioned, this visit has been highly successful, not only in terms of the substance and content of the discussions, but also in the logistics and overall preparations, which were well-managed,” he added.

Xi began his visit on Tuesday at the invitation of His Majesty Sultan Ibrahim, King of Malaysia.

This marked Xi’s second visit to Malaysia in 12 years, following his first in 2013, during which both countries elevated their diplomatic ties to a Comprehensive Strategic Partnership.

The visit was part of the Chinese President’s three-nation tour of Southeast Asia, which had taken him to Vietnam earlier. It is his first series of state visits this year.

China has been Malaysia’s largest trading partner for 16 consecutive years since 2009. In 2024, total trade between the two countries was valued at RM484.12 billion, accounting for 16.8 per cent of Malaysia’s global trade of RM2.88 trillion.