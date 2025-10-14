Malaysia dan Kemboja perkukuh keamanan serantau melalui kerjasama ASEAN

PHNOM PENH: Malaysia dan Kemboja menegaskan komitmen bersama untuk terus mempromosikan keamanan serta kestabilan serantau.

Kedua-dua pihak sedang giat berbincang untuk memuktamadkan penubuhan Pasukan Operasi ASEAN semasa Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur.

Atase pertahanan kini sedang menyiapkan prosedur operasi standard bagi mewujudkan mekanisme tersebut.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata Malaysia akan terus menyelaras usaha ke arah penyelesaian aman bagi konflik sempadan Kemboja–Thailand.

“Peranan penting Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN adalah untuk memudah cara pelaksanaan gencatan senjata antara Kemboja dan Thailand,“ katanya semasa lawatan rasmi ke Kemboja.

Beliau menekankan bahawa kehadiran Pasukan Operasi ASEAN akan memastikan perjanjian gencatan senjata itu dilaksanakan seperti yang dipersetujui.

Kemboja menaruh harapan tinggi terhadap Sidang Kemuncak ASEAN yang akan datang untuk mencari penyelesaian terhadap pertikaian sempadan dengan Thailand.

Konflik sempadan tersebut berlarutan sejak gencatan senjata pada 28 Julai lalu.

Malaysia menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan Sidang-Sidang Berkaitan dari 26 hingga 28 Oktober ini.

Kedua-dua pemimpin bersetuju bahawa konflik yang berpanjangan telah menjejaskan kehidupan penduduk di kawasan sempadan.

Konflik tersebut juga menghalang integrasi dan ketersambungan serantau di Asia Tenggara.

Pasukan Pemerhati Interim yang diketuai Malaysia sedang memantau kemajuan pelaksanaan gencatan senjata di sepanjang kawasan sempadan.

Ahmad Zahid mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Senat merangkap bekas Perdana Menteri Kemboja, Hun Sen pada hari Selasa.

Beliau berada di Kemboja dari 13 hingga 15 Oktober untuk menyertai Persidangan Jawatankuasa ASEAN Mengenai Pengurusan Bencana ke-47.

Kedua-dua pemimpin turut membincangkan sokongan berterusan Malaysia terhadap Kemboja dalam bidang Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional.

Mereka juga berbincang mengenai usaha memperkukuh pelancongan, pelaburan dan sektor pertanian antara kedua-dua negara.

Perdagangan dua hala antara Malaysia dan Kemboja mencecah RM3.2 bilion bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini.

Jumlah ini menunjukkan peningkatan 45 peratus berbanding tempoh sama tahun lalu.

Kedua-dua kerajaan optimis untuk mencapai jumlah dagangan RM4.2 bilion menjelang tahun depan.

Sasaran tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk mengukuhkan hubungan ekonomi antara kedua-dua negara. – Bernama