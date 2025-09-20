Maritim Malaysia tahan dua vesel warga Thailand di perairan Pulau Pinang

GEORGE TOWN: Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) Pulau Pinang menahan dua vesel nelayan tempatan kelas C yang dikendalikan warga Thailand dalam Operasi Bersepadu selama dua hari berakhir petang semalam di sekitar perairan negeri berkenaan.

Pengarah Maritim Pulau Pinang Kepten Maritim Muhammad Suffi Mohd Ramli menyatakan operasi dijalankan bersama Jabatan Perikanan negeri dan diketuai Timbalan Pengarah Operasi Maritim negeri Komander Maritim Mohd Hashim Mat Zain melibatkan dua fasa laut dan darat.

Kedua-dua vesel berkenaan ditahan ketika operasi di laut dengan pemeriksaan mendapati ia dikemudi warga Thailand berusia antara 40 hingga 56 tahun.

Pemeriksaan lanjut turut menemukan hampir tiga tan ikan di dalam kapal itu.

Dalam operasi darat pula pihaknya merampas 23 unit bubu naga di sekitar jeti nelayan Kuala Muda, Penaga dan Batu Kawan.

Kesemua tangkapan ditahan untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 8(b) Akta Perikanan 1985 serta Akta Imigresen 1959/63. – Bernama