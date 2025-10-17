MyCARE hantar 40 tan tepung ke Gaza melalui sempadan Rafah

KUALA LUMPUR: Dua trak membawa 40 tan tepung daripada lima trak bantuan kemanusiaan Humanitarian Care Malaysia (MyCARE) telah berjaya memasuki Gaza melalui sempadan Rafah.

Pengurus Kanan Projek MyCARE Kamarul Halim Sakrani mengesahkan perkara itu dimaklumkan oleh rakan kerjasama mereka di Gaza, NGO Al-Khyr.

Semua bantuan tersebut akan ditempatkan di sebuah gudang di selatan wilayah itu dengan agihan dipantau Pengurus Besar MyCARE di Gaza, Dr Ziad Shehada.

MyCARE menghantar lima trak bantuan kemanusiaan susulan pembukaan Lintasan Rafah di Semenanjung Gaza pada Rabu lepas.

Bantuan tersebut terdiri daripada empat trak membawa 80 tan tepung dan satu trak membawa 1,000 pek makanan bernilai RM360,000.

MyCARE telah merangka beberapa projek kemanusiaan di Gaza melalui dua fasa bermula Oktober 2025 hingga September 2026.

Projek-projek tersebut akan diketuai oleh Dr Ziad Shehada selaku Pengurus Besar MyCARE di Gaza.

Antara projek yang dirancang ialah penyediaan klinik bergerak dan pusat perlindungan sementara.

Projek lain termasuk penyelenggaraan telaga air serta pembinaan telaga air dilengkapi panel suria.

Rancangan juga meliputi pemulihan prasarana pendidikan dan penagihan pek makanan.

Bekalan air minuman bersih dan susu bayi turut disediakan dalam projek kemanusiaan ini.

Inisiatif itu turut merangkumi projek penjanaan pendapatan penduduk setempat.

Program pemulihan jangka pendek dan panjang akan dilaksanakan mengikut keperluan semasa di lapangan.

Keseluruhan projek bernilai RM9 juta itu dijangka mengambil masa antara tiga hingga enam bulan untuk dilaksanakan.

Enam bulan pertama akan memberi tumpuan kepada pelaksanaan bantuan segera seperti agihan pek makanan.

Pusat perlindungan sementara, air minuman bersih dan susu bayi juga akan disediakan dalam fasa pertama.

Bagi enam bulan seterusnya, tumpuan diberikan kepada projek pemulihan jangka panjang.

Projek jangka panjang termasuk penyelenggaraan telaga air dan pemasangan panel suria.

Membaik pulih kemudahan pendidikan juga merupakan sebahagian daripada fasa pemulihan jangka panjang. – Bernama