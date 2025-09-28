Pemandu lori direman dua hari bantu siasatan kemalangan maut plaza tol

KUALA LUMPUR: Seorang pemandu lori yang terlibat dalam kemalangan maut melibatkan empat kenderaan di Plaza Tol Bukit Kajang semalam telah direman dua hari bermula hari ini bagi membantu siasatan polis.

Ketua Polis Daerah Kajang ACP Naazron Abdul Yusof berkata pihaknya setakat ini telah merakam keterangan lima individu termasuk pemilik syarikat lori terlibat.

Siasatan awal mendapati lori berkenaan kali terakhir diselenggara pada April lepas menurut kenyataan beliau.

Pemandu lori itu mendakwa melompat keluar dari lori kerana berdepan dengan masalah brek ketika kejadian.

Siasatan masih diteruskan bagi memastikan sama ada benar kenderaan tersebut mengalami masalah brek seperti didakwa.

Lori terbabit akan dihantar untuk pemeriksaan teknikal yang lebih terperinci.

Kemalangan berlaku kira-kira pukul 10.50 pagi semalam melibatkan sebuah lori, sebuah kereta, dan dua kenderaan utiliti sukan.

Insiden itu mengakibatkan kematian seorang bayi lelaki berusia setahun dan mencederakan tujuh individu lain.

Bayi yang meninggal dunia itu berada di dalam sebuah kereta bersama ibu, nenek dan kembarnya ketika kejadian.

Semua ahli keluarga bayi itu telah dibenarkan keluar dari Hospital Serdang selepas menerima rawatan.

Mangsa lain yang menaiki dua kenderaan utiliti sukan masih menerima rawatan di Hospital Kajang dan sebuah hospital swasta di Kajang.

Kes ini disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. – Bernama