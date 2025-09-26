Penarik kereta rugi RM267,250 ditipu sindiket pelaburan kripto

JOHOR BAHRU: Seorang penarik kereta mengalami kerugian besar berjumlah RM267,250 selepas menjadi mangsa penipuan sindiket pelaburan mata wang kripto yang tidak wujud.

Ketua Polis Daerah Kulai ACP Tan Seng Lee mengesahkan seorang warga emas berusia 64 tahun telah membuat laporan polis semalam.

Mangsa menyedari dirinya ditipu selepas diminta membuat bayaran tambahan bagi melengkapkan syarat pengeluaran keuntungan pelaburan.

Sindiket tersebut dikatakan telah memikat mangsa dengan janji keuntungan berlipat kali ganda dalam tempoh yang singkat.

“Setiap transaksi mangsa dikira sebagai mata ganjaran dan mangsa perlu memperoleh 100 mata sebelum dibenarkan mengeluarkan wang keuntungan,” jelas Tan dalam kenyataannya.

Secara keseluruhan, mangsa telah melakukan 49 transaksi kewangan ke dalam tujuh akaun bank tempatan yang berbeza.

Transaksi-transaksi tersebut dilakukan dalam tempoh antara 18 Ogos hingga 19 September yang lalu.

Walaupun telah melabur sebanyak RM267,250, mangsa didakwa hanya berjaya mengumpulkan 98 mata.

Sindiket kemudiannya meminta mangsa membuat bayaran tambahan berjumlah RM88,184 untuk melengkapkan syarat pengeluaran.

Kes ini kini disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara dan denda. – Bernama