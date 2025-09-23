Pendakwaan rayu perintah benar Na’imah semak keputusan rujuk persoalan undang-undang

KUALA LUMPUR: Pendakwaan telah mengemukakan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan permohonan Toh Puan Na’imah Abdul Khalid untuk menyemak keputusan Mahkamah Sesyen.

Mahkamah Sesyen sebelumnya menolak permintaannya untuk merujuk lapan persoalan undang-undang kepada Mahkamah Persekutuan berhubung pertuduhan gagal mengisytiharkan harta.

Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Shaharuddin Wan Ladin berkata pihaknya turut memfailkan permohonan agar prosiding itu digantung mengikut Seksyen 30(2) dan 84 Akta Mahkamah Kehakiman 1964.

Permohonan penangguhan ini akan berkuat kuasa sehingga rayuan pendakwaan didengar dan diputuskan di Mahkamah Rayuan.

“Pihak pendakwaan memfailkan notis rayuan tersebut pada 27 Ogos lepas di Mahkamah Rayuan,” katanya kepada media selepas prosiding di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi K. Muniandy.

Beliau menambah bahawa sepatutnya pihak-pihak berhujah berhubung prosiding penangguhan pada hari ini.

Pada prosiding hari ini, Muniandy menetapkan 8 Oktober ini untuk mendengar permohonan penangguhan sebelum mendengar prosiding merumuskan persoalan yang akan dirujuk ke Mahkamah Persekutuan.

Hakim juga mengarahkan pemohon memfailkan afidavit balasan pada atau sebelum 29 September lepas.

Terdahulu, Wan Shaharuddin memaklumkan mahkamah bahawa pihaknya baru menerima afidavit balasan daripada pihak responden pada Jumaat lepas.

Beliau memohon supaya tarikh pendengaran bagi penggantungan prosiding yang baharu ditetapkan.

Peguam Datuk Dr Gurdial Singh Nijar, yang mewakili Na’imah, pula berkata pihaknya sudah bersedia untuk meneruskan pendengaran permohonan penangguhan.

Beliau menyatakan perkara itu tidak membabitkan fakta sebaliknya hanya persoalan undang-undang.

Pada 21 Ogos lepas, Muniandy membenarkan permohonan Na’imah setelah mendapati persoalan yang dibangkitkan bukan remeh atau penyalahgunaan proses mahkamah.

Keputusan ini membatalkan keputusan sebelumnya oleh Mahkamah Sesyen.

Na’imah merupakan balu bekas Menteri Kewangan Allahyarham Tun Daim Zainuddin.

Pada 23 Januari 2024, Na’imah didakwa di Mahkamah Sesyen atas pertuduhan gagal mematuhi notis untuk mengisytiharkan aset beliau.

Aset yang disebut termasuk Menara Ilham dan beberapa hartanah lain di Kuala Lumpur serta Pulau Pinang.

Beliau didakwa mengikut Seksyen 36(2) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009.

Kesalahan ini membawa hukuman maksimum penjara lima tahun atau denda RM100,000 jika sabit kesalahan.

Pada 29 Februari 2024, Na’imah memfailkan permohonan untuk merujuk persoalan berkaitan beberapa akta.

Ini termasuk Seksyen 30(5), 36(2) dan 62 Akta SPRM 2009 serta Seksyen 32(3)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001.

Bagaimanapun, pada 18 Februari lepas Hakim Mahkamah Sesyen Azura Alwi menolak permohonan Na’imah.

Penolakan itu dibuat atas alasan ia tiada merit kerana tiada isu perlembagaan yang dibangkitkan dalam kes terbabit. – Bernama