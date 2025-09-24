Perdagangan ASEAN+3 capai US$1.2 trilion pada 2024, kata Tengku Zafrul

KUALA LUMPUR: Perdagangan antara ASEAN dan rakan Plus Tiga iaitu China, Jepun dan Korea Selatan mencecah US$1.2 trilion pada tahun 2024.

Angka tersebut menyumbang sebanyak 31.7 peratus daripada jumlah keseluruhan perdagangan perkumpulan serantau itu.

Manakala aliran masuk pelaburan langsung asing dari negara-negara Plus Tiga ke ASEAN berjumlah US$44.4 bilion.

Pelaburan itu mewakili hampir 20 peratus daripada jumlah keseluruhan FDI yang diterima oleh rantau ini.

Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menyatakan angka-angka ini menunjukkan kepentingan perkongsian berterusan antara negara anggota.

Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Perundingan Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN Plus Tiga yang diadakan bersempena AEM ke-57.

Sesi tersebut dihadiri menteri-menteri ekonomi ASEAN dan rakan sejawatan dari negara Plus Tiga.

Mereka termasuk Naib Menteri Perdagangan China Yan Dong dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepun Muto Yoji.

Turut hadir ialah Menteri Perdagangan Korea Selatan Yeo Han-Koo serta para pegawai kanan Sekretariat ASEAN.

Tengku Zafrul yang mempengerusikan mesyuarat tahun ini melahirkan keyakinan terhadap semangat kolaborasi bersama.

Beliau yakin kerjasama ASEAN-Plus Tiga akan menjadi lebih produktif dan dinamik pada masa hadapan.

Faedah besar daripada kerjasama ini dijangka akan dinikmati oleh komuniti perniagaan di rantau ini.

Menteri itu berkata rangka kerja Kerjasama Ekonomi ASEAN-Plus Tiga telah berkembang pesat sejak dimulakan pada 1997.

Rangka kerja tersebut dikatakan telah membawa banyak faedah kepada semua negara yang terlibat.

Tengku Zafrul mengucapkan penghargaan kepada semua menteri dan delegasi Plus Tiga atas kerjasama berterusan mereka.

Beliau juga merakamkan terima kasih kepada Sekretariat ASEAN atas sokongan padu dalam memajukan agenda ekonomi bersama. – Bernama